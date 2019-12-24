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Российская авиакомпания запускает новый рейс в Узбекистан

Пресс-служба компании "ИрАэро"
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191224/13094221/Rossiyskaya-aviakompaniya-zapuskaet-novyy-reys-v-Uzbekistan.html

Получив все надлежащие разрешительные документы у авиационных властей республики, российский авиаперевозчик уже успел выполнить первый рейс в один из регионов страны. Рейсы осуществляются на воздушных судах "Суперджет-100".

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Между Москвой и Андижаном запущены рейсы авиакомпанией "ИрАэро".

После продолжительного перерыва усилиями АО Uzbekistan Airports международный аэропорт "Андижан" возобновил свою деятельность.

В соответствии с полученным разрешением со стороны авиационных властей Республики Узбекистан с 22 декабря российская авиакомпания "ИрАэро" приступила к выполнению рейсов по маршруту Москва-Андижан-Москва на воздушных судах "Суперджет-100".

Авиакомпания IrAero Airlines / IrAero Airlines
Российская авиакомпания "ИрАэро" запускает прямые рейсы из Иркутска в Карши

Аэродром Андижана - один из древнейших транспортных узлов Ферганской долины, построен в 1954 году. Последний регулярный рейс по маршруту Андижан-Ташкент был осуществлен на ВС Boeing-757 в октябре 2018-го.

Как следует из сообщения авиакомпании, АО Uzbekistan Airports в сотрудничестве с Министерством транспорта и Госкомитетом по развитию туризма Узбекистана в целях реализации поставленных правительством задач по привлечению иностранных туристов в республику будет продолжать активную работу по увеличению количества авиарейсов в аэропорты страны и расширению географии полетов.

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"ИрАэро" – российская авиакомпания, основанная в 1999 году, регулярно выполняет перевозки по всей территории РФ и в странах ближнего зарубежья.

Теги:
Андижан, Москва, новый рейс



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