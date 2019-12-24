Российская авиакомпания запускает новый рейс в Узбекистан

Получив все надлежащие разрешительные документы у авиационных властей республики, российский авиаперевозчик уже успел выполнить первый рейс в один из регионов страны. Рейсы осуществляются на воздушных судах "Суперджет-100".

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Между Москвой и Андижаном запущены рейсы авиакомпанией "ИрАэро".

После продолжительного перерыва усилиями АО Uzbekistan Airports международный аэропорт "Андижан" возобновил свою деятельность.

В соответствии с полученным разрешением со стороны авиационных властей Республики Узбекистан с 22 декабря российская авиакомпания "ИрАэро" приступила к выполнению рейсов по маршруту Москва-Андижан-Москва на воздушных судах "Суперджет-100".

Аэродром Андижана - один из древнейших транспортных узлов Ферганской долины, построен в 1954 году. Последний регулярный рейс по маршруту Андижан-Ташкент был осуществлен на ВС Boeing-757 в октябре 2018-го.

Как следует из сообщения авиакомпании, АО Uzbekistan Airports в сотрудничестве с Министерством транспорта и Госкомитетом по развитию туризма Узбекистана в целях реализации поставленных правительством задач по привлечению иностранных туристов в республику будет продолжать активную работу по увеличению количества авиарейсов в аэропорты страны и расширению географии полетов.

UzAirways готова летать через Санкт-Петербург в Европу и Америку

"ИрАэро" – российская авиакомпания, основанная в 1999 году, регулярно выполняет перевозки по всей территории РФ и в странах ближнего зарубежья.