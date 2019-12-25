Обладателям "красных" паспортов ООН в Узбекистане дали "зеленый свет"

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Начиная с 1 января 2020 года, при въезде в Узбекистан вступает в силу безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов Laissez Passer красного цвета. Срок безвизового пребывания, при этом, ограничен 30 днями.
Обладателям паспортов ООН потребуется иметь при себе и действующие национальные паспорта.
Узбекистан вводит безвизовый режим еще с 20 странами
Паспорт ООН (United Nations Laissez-Passer) — это официальный проездной документ, выдаваемый ООН в соответствии со статьей VII Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 года. Документ выдается сотрудникам ООН, МОТ, ВОЗ, МАГАТЭ, Всемирного банка, МВФ, организации по запрещению химического оружия, ВТО, Всемирной туристской организации.