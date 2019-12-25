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Обладателям "красных" паспортов ООН в Узбекистане дали "зеленый свет"

© AFP 2018 / HAZEM BADER
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Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении и упрощении безвизового режима для иностранных граждан с биометрическими документами ООН при въезде в Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Начиная с 1 января 2020 года, при въезде в Узбекистан вступает в силу безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов Laissez Passer красного цвета. Срок безвизового пребывания, при этом, ограничен 30 днями.

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Для обладателей же биометрических документов ООН голубого цвета срок рассмотрения заявки на оформление узбекской визы сокращен на два дня. Для этого потребуется предоставить в МИД письмо приглашающей стороны в Узбекистане.

Обладателям паспортов ООН потребуется иметь при себе и действующие национальные паспорта.

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Паспорт ООН (United Nations Laissez-Passer) — это официальный проездной документ, выдаваемый ООН в соответствии со статьей VII Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 года. Документ выдается сотрудникам ООН, МОТ, ВОЗ, МАГАТЭ, Всемирного банка, МВФ, организации по запрещению химического оружия, ВТО, Всемирной туристской организации.

Теги:
безвизовый режим, Узбекистан, границы, биометрический паспорт, дипломатический паспорт, ООН



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