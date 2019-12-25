Обладателям "красных" паспортов ООН в Узбекистане дали "зеленый свет"

Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении и упрощении безвизового режима для иностранных граждан с биометрическими документами ООН при въезде в Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Начиная с 1 января 2020 года, при въезде в Узбекистан вступает в силу безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов Laissez Passer красного цвета. Срок безвизового пребывания, при этом, ограничен 30 днями.

Для обладателей же биометрических документов ООН голубого цвета срок рассмотрения заявки на оформление узбекской визы сокращен на два дня. Для этого потребуется предоставить в МИД письмо приглашающей стороны в Узбекистане.

Обладателям паспортов ООН потребуется иметь при себе и действующие национальные паспорта.

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Паспорт ООН (United Nations Laissez-Passer) — это официальный проездной документ, выдаваемый ООН в соответствии со статьей VII Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 года. Документ выдается сотрудникам ООН, МОТ, ВОЗ, МАГАТЭ, Всемирного банка, МВФ, организации по запрещению химического оружия, ВТО, Всемирной туристской организации.