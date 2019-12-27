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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Uzbekistan Airways объявила о снижении цен на рейсы в Москву и обратно

© Sputnik / Илья Питалев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191227/13117768/Uzbekistan-Airways-obyavila-o-snizhenii-tsen-na-reysy-v-Moskvu-i-obratno.html

Речь идет о местах в экономклассе. Уменьшение стоимости будет с 27 декабря 2019 года по 31 марта 2020-го.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала сообщение для пассажиров, планирующих перелет в Москву и обратно.

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В объявлении говорится, что на рейсах, выполняемых из любых городов Узбекистана до российской столицы с 27 декабря 2019 года по 31 марта 2020-го, тарифы на авиабилеты экономкласса будут снижены.

Что касается полетов из Москвы, то стоимость билетов на эти рейсы будет уменьшена на период с 15 января по 31 марта 2020 года.

Согласно данным Aviasales, сейчас билеты на эти даты можно купить по цене от 2,2 миллиона сумов.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Москва, Цена, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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