Uzbekistan Airways объявила о снижении цен на рейсы в Москву и обратно

Речь идет о местах в экономклассе. Уменьшение стоимости будет с 27 декабря 2019 года по 31 марта 2020-го.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала сообщение для пассажиров, планирующих перелет в Москву и обратно.

В объявлении говорится, что на рейсах, выполняемых из любых городов Узбекистана до российской столицы с 27 декабря 2019 года по 31 марта 2020-го, тарифы на авиабилеты экономкласса будут снижены.

Что касается полетов из Москвы, то стоимость билетов на эти рейсы будет уменьшена на период с 15 января по 31 марта 2020 года.

Согласно данным Aviasales, сейчас билеты на эти даты можно купить по цене от 2,2 миллиона сумов.