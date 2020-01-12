В центре Ташкента откроется океанариум

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте появится океанариум, сообщили в пресс-службе президента республики.
Шавкат Мирзиёев 11 января ознакомился с ходом реконструкции рекреационной зоны.
Проект реализуется в два этапа. Первоначально на территории площадью 9 гектаров будут возведены океанариум, амфитеатр, кинотеатр, игровая площадка, замок, музыкальный фонтан и автостоянка, отмечается в публикации.
Второй этап предусматривает строительство тематического парка, детского автодрома, аттракционов и акварпарка. Данные объекты займут в общей сложности 12 гектаров.
Кроме того, на территории откроются кафе, рестораны и магазины. Там планируется высадить каштаны, сосны, японскую софору, магнолии, дуб, березы и другие породы деревьев.
В будущем парк смогут ежедневно посещать до 10 тысяч человек.