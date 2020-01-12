В центре Ташкента откроется океанариум

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 11 января ознакомился с ходом реконструкции Национального парка имени Алишера Навои в Ташкенте. В будущем его смогут ежедневно посещать до 10 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте появится океанариум, сообщили в пресс-службе президента республики.

Шавкат Мирзиёев 11 января ознакомился с ходом реконструкции рекреационной зоны.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реконструкции Национального парка имени Алишера Навои в Ташкенте

Проект реализуется в два этапа. Первоначально на территории площадью 9 гектаров будут возведены океанариум, амфитеатр, кинотеатр, игровая площадка, замок, музыкальный фонтан и автостоянка, отмечается в публикации.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Национальном парке Узбекистана появится океанариум

Второй этап предусматривает строительство тематического парка, детского автодрома, аттракционов и акварпарка. Данные объекты займут в общей сложности 12 гектаров.

Кроме того, на территории откроются кафе, рестораны и магазины. Там планируется высадить каштаны, сосны, японскую софору, магнолии, дуб, березы и другие породы деревьев.

В будущем парк смогут ежедневно посещать до 10 тысяч человек.