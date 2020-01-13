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Казахстанская степь: верблюды, козы и бескрайние просторы

Верблюд на 44 минуты задержал пассажирский поезд под Астраханью

© Sputnik .
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200113/13205658/Verblyud-na-44-minuty-zaderzhal-passazhirskiy-poezd-pod-Astrakhanyu.html

Сначала животное бежало со скоростью 22 км/ч, затем замедлилось до 13 км/ч, после чего возникло опасение, что далее может вообще лечь и перекрыть путь.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

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Ранее на портале Pikabu появилось видео пользователя, запечатлевшее верблюда, бегущего по железнодорожному пути впереди поезда и не реагирующего на сигналы машиниста. Мужчина за кадром отмечал, что сначала животное бежало со скоростью 22 км/ч, затем замедлилось до 13 км/ч, после чего возникло опасение, что далее может вообще лечь и перекрыть путь. Уточнялось, что инцидент произошел на Приволжской железной дороге.

"На перегоне Кигаш - Разъезд №2 Астраханского региона ПривЖД произошла задержка пассажирского поезда №349 сообщением Ташкент - Москва по причине выхода на железнодорожный путь верблюда. Животное двигалось в том же направлении, что и поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и был вынужден замедлить скорость движения, в результате чего на Разъезд №2 поезд прибыл с задержкой в 44 минуты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел днем 5 января и не повлиял на график движения других поездов.

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"Приволжская железная дорога выражает обеспокоенность в связи с участившимися в Астраханской области выходами диких и домашних животных на железнодорожные пути. Каждый случай несет потенциальную угрозу травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад", - отметил он, добавив, что по всем зафиксированным случаям выхода животных на железнодорожные пути материалы передаются в правоохранительные органы.

Теги:
животное, Астраханская область, Астрахань, Москва, Ташкент, Железная дорога



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