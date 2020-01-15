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Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде

Китайские СМИ напишут о Самарканде

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200115/13223418/Kitayskie-SMI-napishut-o-Samarkande.html

Как отметили в Госкомитете Узбекистана по развитию туризма, туристический потенциал города все возрастает, вызывая большой интерес у иностранных журналистов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Узбекистан прибыли представители СМИ из Китая, чтобы воочию увидеть красоты одного из главных городов-жемчужин республики - Самарканда. Об этом сообщает Госкомитет Узбекистана по развитию туризма.

Представители СМИ из КНР ознакомились с туристическим потенциалом Самарканда
Госкомитет Узбекистана по развитию туризма
Представители СМИ из КНР ознакомились с туристическим потенциалом Самарканда

В состав китайской делегации вошли: глава редакции ежедневной газеты Sichuan Daily Press Group Ван Циншань, директор департамента культуры и развлечения издания The Cover Се Мэн, редактор газеты Sichuan Discover Ян Синь.

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Журналисты посетили главные историко-культурные объекты Самарканда, провели фото- и видеосъемку достопримечательностей для дальнейшей публикации статей и фоторепортажа о туристическом потенциале узбекской жемчужины в СМИ Китая.

Как отметили в Госкомитете, это поспособствуют увеличению потока туристов из Китая в Самарканд.

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Теги:
Самарканд, журналисты, СМИ, Узбекистан, Китай



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