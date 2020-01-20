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Uzbekistan Airways объявила о снижении цен на рейсы в Нью-Йорк и обратно

© Foto : Unsplash / Colton Duke
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200120/13259633/Uzbekistan-Airways-obyavila-o-snizhenii-tsen-na-reysy-v-Nyu-York-i-obratno.html

Речь идет о местах в экономклассе. Стоимость билетов будет снижена в период с 20 января по 30 апреля.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways опубликовала сообщение для пассажиров, планирующих перелет в Нью-Йорк и обратно.

В объявлении говорится, что на рейсах, выполняемых из Ташкента и Самарканда до Нью-Йорка с 20 января по 30 апреля, тарифы на авиабилеты экономкласса будут снижены.

Кроме того, в этот же период увеличат количество начисляемых премиальных баллов за полеты на данном направлении.

Согласно информации авиакомпании, сейчас билеты на указанные даты можно купить по цене от 4,7 миллиона сумов до 7,1 миллиона сумов в одну сторону.

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Теги:
Авиакомпания Uzbekistan Airways, Нью-Йорк, Цена, США, Узбекистан



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