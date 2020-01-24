Скоростные поезда вновь пойдут по маршруту "Бухара – Хива - Бухара"

Начиная с 2 марта 2020 года восстанавливается курсирование скорого поезда из Бухары в Хиву и обратно.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В сообщении на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" говорится, что возобновление рейсов по этим направлениям позволит гражданам страны, а также иностранным туристам осуществлять поездки по двум историческим городам Узбекистана.

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Для справки: все льготные билеты подлежат оформлению только в железнодорожных кассах. Электронные проездные документы со скидкой оформить невозможно. Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.