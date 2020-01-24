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Сайт Узбекистон темир йуллари

Скоростные поезда вновь пойдут по маршруту "Бухара – Хива - Бухара"

© Sputnik / Collage
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200124/13291081/Skorostnye-poezda-vnov-poydut-po-marshrutu-Bukhara--Khiva---Bukhara.html

Начиная с 2 марта 2020 года восстанавливается курсирование скорого поезда из Бухары в Хиву и обратно.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В сообщении на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" говорится, что возобновление рейсов по этим направлениям позволит гражданам страны, а также иностранным туристам осуществлять поездки по двум историческим городам Узбекистана.

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Для справки: все льготные билеты подлежат оформлению только в железнодорожных кассах. Электронные проездные документы со скидкой оформить невозможно. Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.

Теги:
Хива, Бухара, скоростной поезд, Узбекистон темир йуллари



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