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Китайский и узбекский флаги

За неделю поток пассажиров из Китая в Узбекистан увеличился в пять раз

AFP / ANTONY DICKSON
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200128/13326324/Za-nedelyu-potok-passazhirov-iz-Kitaya-v-Uzbekistan-uvelichilsya-v-pyat-raz.html

При этом эксперты зафиксировали падение спроса на рейсы в КНР — интерес узбекистанцев к Поднебесной снизился на треть.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Спрос на перелеты из Китая в Узбекистан за последнюю неделю увеличился в пять раз, сообщили в пресс-служба Aviasales.

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© REUTERS / STRINGER
МИД Узбекистана призвал соотечественников быть осторожнее, посещая Китай

А, вот, интерес узбекистанцев к путешествиям в Китай, наоборот, снизился на треть.

КНР всегда был одним из самых востребованных направлений среди жителей республики. Однако если в декабре Китай занимал восьмое место после Южной Кореи и ОАЭ, то уже в январе он сместился на 11-ю строчку, уступив место Польше и Беларуси.

Анализируя спрос на перелеты из Китая, аналитики составили список городов, на которые пришлось больше всего бронирований: это Шанхай, Пекин, Чэнду, Урумчи и Наньчан.

"Очевидно, что это экстренно возвращаются домой узбекистанцы, делают выводы в сервисе", - пишут эксперты Aviasales.

В прошлом году Узбекистан посетили 61,9 тысячи китайцев. По этому показателю КНР уступает среди стран дальнего зарубежья лишь Турции (108 тысячи человек). Общее количество въехавших иностранцев в республику составило 8,2 миллиона человек.

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Теги:
авиаперелет, Туризм, Узбекистанцы, Китай



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