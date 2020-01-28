За неделю поток пассажиров из Китая в Узбекистан увеличился в пять раз

При этом эксперты зафиксировали падение спроса на рейсы в КНР — интерес узбекистанцев к Поднебесной снизился на треть.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Спрос на перелеты из Китая в Узбекистан за последнюю неделю увеличился в пять раз, сообщили в пресс-служба Aviasales.

А, вот, интерес узбекистанцев к путешествиям в Китай, наоборот, снизился на треть.

КНР всегда был одним из самых востребованных направлений среди жителей республики. Однако если в декабре Китай занимал восьмое место после Южной Кореи и ОАЭ, то уже в январе он сместился на 11-ю строчку, уступив место Польше и Беларуси.

Анализируя спрос на перелеты из Китая, аналитики составили список городов, на которые пришлось больше всего бронирований: это Шанхай, Пекин, Чэнду, Урумчи и Наньчан.

"Очевидно, что это экстренно возвращаются домой узбекистанцы, делают выводы в сервисе", - пишут эксперты Aviasales.

В прошлом году Узбекистан посетили 61,9 тысячи китайцев. По этому показателю КНР уступает среди стран дальнего зарубежья лишь Турции (108 тысячи человек). Общее количество въехавших иностранцев в республику составило 8,2 миллиона человек.