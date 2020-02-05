В Бухаре посчитали выгоду от прямого авиасообщения с Владивостоком

Новый авиарейс "Бухара - Владивосток - Бухара" сможет привлечь в город до двух тысяч туристов в год и стать отличным альтернативным вариантом.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Возможность открытия прямого авиасообщения между Владивостоком и Бухарой обсуждалась 30 января в хокимияте (мэрии) города Бухары.

В этот день глава области Уктам Барноев принял российскую бизнес-делегацию во главе с руководителем авиакомпании I Fly Airlines Кириллом Романовским. Как сообщает пресс-служба Бухарского областного хокимията, стороны отметили возросший интерес жителей ряда стран к историческим городам Узбекистана, таким как Бухара, Самарканд, Хива, Шахрисабз.

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Однако при этом они зачастую сталкиваются с проблемами в авиасообщении. Так, например, туристы из Японии, Кореи и некоторых других стран в Бухару попадают только через Ташкент, несмотря на то, что Жемчужина Востока имеет удобное географическое расположение.

"Что касается непосредственно Японии, то тут ситуация еще сложнее: самолеты между странами не летают вовсе. Альтернативным вариантом может послужить авиарейс "Бухара - Владивосток - Бухара", - говорится в сообщении.

Полеты предполагается осуществлять на крупногабаритном самолете AIRBUS-330, который имеет 346 посадочных мест. По подсчетам специалистов, маршрут может привлечь в Бухару до двух тысяч туристов в год.

В результате реализации проекта создадут пятнадцать новых рабочих мест. В государственный бюджет ежегодно будет поступать около 300 миллионов сумов.

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"Переговоры в ряде городов Российской Федерации показали возросший интерес к архитектурному наследию Бухары. Учитывая крупногабаритность лайнера, можно будет экспортировать порядка 10-15 тонн сельхозпродукции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Это в свою очередь послужит альтернативой железнодорожным и автомобильным перевозкам. Как отмечается, доставка сельскохозяйственной продукции из Узбекистана во Владивосток может занимать десять дней. С открытием воздушного коридора сроки сократятся в разы.

"Если будут введены четыре авиарейса в месяц в Москву и два во Владивосток, появится возможность экспортировать продукцию общей стоимостью в два миллиона триста тысяч долларов США", - отмечается в публикации.

Руководитель компании I Fly Airlines Кирилл Романовский и его узбекский партнер, директор Old Bukhara Fly Company Султан Сайфиев, оценили перспективы проекта и выразили гарантии, что цены на билет по направлению "Москва - Бухара - Владивосток" будут дешевле на двести тысяч сумов.