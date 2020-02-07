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Узбекистан стал самой дешевой страной для жизни - рейтинг

© Sputnik / Томас Тхайцук
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200207/13410215/Uzbekistan-stal-samoy-deshevoy-stranoy-dlya-zhizni-reyting.html

Оценивали по таким критериям, как стоимость и арендная ставка жилья, цены на продукты питания и блюда в ресторанах, а также покупательская способность населения.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Узбекистан занял 128-е место рейтинга по дороговизне жизни, сообщает издание CeoWorld Magazine.

Всего в рейтинге 132 страны. Их оценивали по таким критериям, как стоимость и арендная ставка жилья, цены на продукты питания и блюда в ресторанах, а также покупательская способность населения.

"Дешевле, чем в Узбекистане, жизнь оказалась лишь Сирии, Индии, Афганистане и Пакистане. Самыми дорогими оказались такие страны, как Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, Дания, Багамские острова, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Всемирная туристская организация при Организации Объединенных Наций (UNWTO) включила Узбекистан в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма. Республика заняла четвертое место рейтинга.

Узбекистан попал в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма >>

Ранее известный американо-австралийский путеводитель Lonely Planet выбрал Центральную Азию в качестве региона года для туристических поездок. Онлайн-сервис рекомендует каждому путешественнику посетить Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Теги:
цены, жилье, питание, рейтинг, жизнь, Узбекистан, Узбекистан



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