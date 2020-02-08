Регулярное автобусное сообщение запустят из Ташкента в Омск с 15 февраля

Рейсы запланированы на вторник и субботу. Расстояние между городами в 2200 км автобусы проедут за 32 часа.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министерство транспорта открыло новый пассажирский рейс по маршруту Ташкент-Омск сообщили в ведомстве.

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"Узавтотранс Сервис" предоставляет современные автобусы по данному маршруту. Рейсы запланированы на вторник и субботу. Расстояние между городами в 2200 км автобусы проедут за 32 часа.

Первый автобусный рейс по данному маршруту начнет свой путь в 18:00 15 февраля с ташкентского автовокзала. Цена билета составляет 450 000 сумов.

"Узавтотранс Сервис" уделяет особое внимание обеспечению качественного обслуживания пассажиров и безопасности перевозок.

Кроме того, перед отъездом будет проведен технический осмотр автобусов и медицинское обследование водителей. Пассажирские перевозки застрахованы страховой компанией.

Напомним, компания "Узавтотранс Сервис" в декабре прошлого года открыла регулярное автобусное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Самарой и еще несколькими российскими городами.

А регулярное прямое автобусное сообщение между РФ и Узбекистаном впервые открылось в сентябре прошлого года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород.