Молитвенные здания в Узбекистане разрешат посещать бесплатно

Отмена сборов и сертификация туристических объектов поспособствуют улучшению инфраструктуры и развитию туризма, в том числе и паломнического.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане планируют запретить взимать плату за посещение молитвенных зданий, расположенных на территории культурных и исторических достопримечательностей.

Это следует из проекта постановления президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан".

Кроме того, согласно документу, теперь туристические объекты (отели, транспорт, рестораны общественного питания) смогут добровольно получить сертификат Tourist Friendly ("Дружелюбно к туристам").

Данный сертификат будет подтверждать уровень гостеприимства, соответствие объекта санитарным нормам и правилам, другим требованиям по качеству и ассортименту продукции, обеспечению мер безопасности, а также квалификацию его персонала.

Кроме того, объекты с сертификатом Tourist Friendly на приоритетной основе будут включены в:

• туристский портал Uzbekistan.travel;

• туристские маршруты, разрабатываемые Госкомтуризма;

• тематические каталоги и путеводители.

Как ожидается, отмена сборов и сертификация объектов позволят улучшить инфраструктуру и повысить туристическую привлекательность Узбекистана, в том числе в глазах паломников.

Между тем отдельное внимание в документе уделяется предпринимателям, строящим туристические информационные центры. Теперь у них будет право получить земельный участок в размере 80-100 квадратных метров без электронного аукциона.

При этом информационные центры наряду с бесплатными услугами смогут оказывать и платные услуги по бронированию, продаже товаров и услуг, приему оплаты за мобильную связь или туристический сбор.