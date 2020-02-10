18:17 10 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Праздничный намаз по случаю Курбан-хайита в мечети Ташкента

Молитвенные здания в Узбекистане разрешат посещать бесплатно

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
87 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200210/13434511/Molitvennye-zdaniya-v-Uzbekistane-razreshat-poseschat-besplatno.html

Отмена сборов и сертификация туристических объектов поспособствуют улучшению инфраструктуры и развитию туризма, в том числе и паломнического.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане планируют запретить взимать плату за посещение молитвенных зданий, расположенных на территории культурных и исторических достопримечательностей.

Туристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир и усыпальницы Тамерлана в Самарканде
© Sputnik / Сергей Пятаков
Узбекистан попал в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма

Это следует из проекта постановления президента "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан".

Кроме того, согласно документу, теперь туристические объекты (отели, транспорт, рестораны общественного питания) смогут добровольно получить сертификат Tourist Friendly ("Дружелюбно к туристам").

Данный сертификат будет подтверждать уровень гостеприимства, соответствие объекта санитарным нормам и правилам, другим требованиям по качеству и ассортименту продукции, обеспечению мер безопасности, а также квалификацию его персонала.

Кроме того, объекты с сертификатом Tourist Friendly на приоритетной основе будут включены в:

•  туристский портал Uzbekistan.travel;

•  туристские маршруты, разрабатываемые Госкомтуризма;

•  тематические каталоги и путеводители.

Как ожидается, отмена сборов и сертификация объектов позволят улучшить инфраструктуру и повысить туристическую привлекательность Узбекистана, в том числе в глазах паломников.

Бухара, старый город
Sputnik
Сколько туристов посетило Узбекистан за 2019 год - итоги

Между тем отдельное внимание в документе уделяется предпринимателям, строящим туристические информационные центры. Теперь у них будет право получить земельный участок в размере 80-100 квадратных метров без электронного аукциона.

При этом информационные центры наряду с бесплатными услугами смогут оказывать и платные услуги по бронированию, продаже товаров и услуг, приему оплаты за мобильную связь или туристический сбор.

Теги:
плата, религия, молитва



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скарлетт Йохансон
"Оскар-2020" в фотографиях: селебрити и их наряды
Ташкентские дороги залило февральским ливнем - видео
Февральский ливень превратил дороги Ташкента в реки — видео
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться