Участники форума поделились ближайшими планами - Sputnik

Уральские авиалинии представили на форуме всю "полетную программу" - это 9 направлений в Узбекистан. В компании заявили, что готовы к сотрудничеству и налаживанию новых бизнес-диалогов.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В числе участников авиафорума, открывшегося сегодня в столице, и представители российских авиакомпаний. Многие из них, к слову, давние игроки на рынке авиаперевозок Узбекистана. Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал о предстоящих планах наиболее активных из них.

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"ИрАэро" намерены увеличить количество рейсов по некоторым направлениям в республику, например в Фергану и Андижан. Своим присутствием на форуме компания демонстрирует открытость и заинтересованность в расширении партнерских контактов. В зоне повышенного внимания, по словам представителя ИрАэро Александра Кожинова, развитие сотрудничества с аэропортом города Термеза.

Уральские авиалинии представили на форуме всю "полетную программу" - это 9 направлений в Узбекистан. В компании заявили, что готовы к сотрудничеству и налаживанию новых бизнес-диалогов.

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Напомним, что в числе компаний, прибывших в Узбекистан для участия в форуме - представители около 180 компаний со всего мира, таких, к примеру, как Boeing и Jetcraft (США), Air Charter Service (Великобритания), Bombardier Business Jets (Канада), TLD (Индия), Luftansa Consulting (Германия), EGIS (Франция), ATR (Испания) и других.