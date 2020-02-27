Саудовская Аравия остановила выдачу виз для осуществления умры

С 27 февраля официально приостановлена выдача разрешений для въезда паломников в страну. Ограничения коснутся жителей всех государств.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В пресс-службе комитета по делам религий сообщили о том, что в Саудовской Аравии пошли на крайние меры чтобы предотвратить проникновение коронавируса в страну.

С 27 февраля официально приостановлена выдача разрешений для въезда паломников в страну. Ограничения коснутся жителей всех государств.

Дополнительную информацию по этому вопросу правительство Саудовской Аравии обещало предоставить в ближайшее время.

Несколько часов назад сообщалось, что запрет на выдачу виз распространяется только на паломников из стран, где ситуация с эпидемией признана сложной.

Чуть больше двух недель назад первый заместитель председателя Комитета по делам религий Музаффар Комилов заявил, что до 22 июня более 100 000 граждан будут отправлены в Медину для осуществления паломничества. С 10 марта планировалось запустить дополнительно три рейса по маршруту "Ташкент-Медина-Ташкент".