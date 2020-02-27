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Саудовская Аравия остановила выдачу виз для осуществления умры

© AFP 2018 / Abdel Ghani Bashir
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (125)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200227/13553079/Saudovskaya-Araviya-ostanovila-vydachu-viz-dlya-osuschestvleniya-umry.html

С 27 февраля официально приостановлена выдача разрешений для въезда паломников в страну. Ограничения коснутся жителей всех государств.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В пресс-службе комитета по делам религий сообщили о том, что в Саудовской Аравии пошли на крайние меры чтобы предотвратить проникновение коронавируса в страну.

С 27 февраля официально приостановлена выдача разрешений для въезда паломников в страну. Ограничения коснутся жителей всех государств.

Дополнительную информацию по этому вопросу правительство Саудовской Аравии обещало предоставить в ближайшее время.

Мусульманские паломники во время ежегодного хаджа в священный город Мекка
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
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Несколько часов назад сообщалось, что запрет на выдачу виз распространяется только на паломников из стран, где ситуация с эпидемией признана сложной.

Чуть больше двух недель назад первый заместитель председателя Комитета по делам религий Музаффар Комилов заявил, что до 22 июня более 100 000 граждан будут отправлены в Медину для осуществления паломничества. С 10 марта планировалось запустить дополнительно три рейса по маршруту "Ташкент-Медина-Ташкент".

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (125)
Теги:
Медина, паломничество, Узбекистан, Саудовская Аравия



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