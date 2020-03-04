В Узбекистане появились новые информационные знаки для туристов

Указатели "Место для занятия скалолазанием" и "Место для кемпинга" сделают туристические объекты более доступными.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Узбекистане появились два информационных указателя для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Пресс-служба Госкомтуризма Новые указатели для туристов: "Место для занятия скалолазанием" и "Место для кемпинга"

Знак "Место для занятия скалолазанием" (слева) указывает возможное местоположение гор, подходящих для занятия скалолазанием.

Знак "Место для кемпинга" (справа) укажет туристам местоположение лагеря для автотуристов.

Оба указателя будут размещены на территории туристических объектов, на картах и навигационных табличках. Кроме того, знаки появятся на магистралях, автомобильных дорогах и в путеводителях.

Как ожидается, данные нововведения облегчат путешественникам поиск туристических достопримечательностей.