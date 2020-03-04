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Введены новые информационные знаки системы навигации в сфере туризма

В Узбекистане появились новые информационные знаки для туристов

Пресс-служба Госкомтуризма
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200304/13597085/V-Uzbekistane-poyavilis-novye-informatsionnye-znaki-dlya-turistov.html

Указатели "Место для занятия скалолазанием" и "Место для кемпинга" сделают туристические объекты более доступными.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Узбекистане появились два информационных указателя для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Новые указатели для туристов: Место для занятия скалолазанием и Место для кемпинга
Пресс-служба Госкомтуризма
Новые указатели для туристов: "Место для занятия скалолазанием" и "Место для кемпинга"

Знак "Место для занятия скалолазанием" (слева) указывает возможное местоположение гор, подходящих для занятия скалолазанием. 

Знак "Место для кемпинга" (справа) укажет туристам местоположение лагеря для автотуристов.

Оба указателя будут размещены на территории туристических объектов, на картах и навигационных табличках. Кроме того, знаки появятся на магистралях, автомобильных дорогах и в путеводителях.

Как ожидается, данные нововведения облегчат путешественникам поиск туристических достопримечательностей.

Теги:
Узбекистан, Туризм



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