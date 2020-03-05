АО "Узбекистон темир йуллари" обновляет электрички

Зимой в вагонах тепло, а летом поддерживается прохладная температура. Также в поездах установлены мягкие кресла и мониторы, где транслируются видеокадры.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. По маршруту "Коканд – Андижан – Коканд" запустили два обновленных электропоезда, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари". Стоимость проезда от Коканда до Алтыарыка – 3000 сумов, от Кувы и Маргилана – 5000 сумов, от Коканда до Андижана – 7000 сумов. На пути следования электричка останавливается на 9-ти вокзалах.

Протяженность маршрута "Коканд - Андижан" составляет 136 километров. Время в пути - 2 часа 45 минут.

В обновленных современных и комфортных электричках созданы комфортные условия для пассажиров. Зимой в вагонах тепло, а летом поддерживается прохладная температура. Также в поездах установлены мягкие кресла и мониторы, где транслируются видеокадры.

АО "Узбекистон темир йуллари" Состоялась церемония запуска междугороднего рейса “Андижан – Коканд – Андижан” на обновлённых электричках со всеми удобствами для пассажиров

Для справки: Электрички, курсирующие по маршруту "Коканд – Андижан - Коканд" были переоборудованы и обновлены в вагонных депо филиала АО "O’ztemiryo’lyo’lovchi".

Такого же преображения ожидают электрички, следующие по маршруту "Ташкент – Хаджикент – Ташкент", а также "Ташкент – Гулистан – Ташкент".

Месяц назад АО "Узбекистон темир йуллари" сообщила о запуске очередного проекта по развитию внутреннего туризма. В его рамках будут также внедрены турникеты, по которым вход на вокзал будет осуществляться не только по бумажным и электронным билетам, но также и по QR-коду. Количество рейсов по маршрутам будет увеличено.

Ведутся переговоры с ведущими заводами по производству пассажирских вагонов КНР, России, Швейцарии и Южной Кореи. Цель переговоров – закупка новых современных и комфортабельных электро- и дизельных поездов для пассажироперевозок. Изучаются экономические и технические аспекты, другие важные показатели, а также условия приобретения подвижных составов.