Убыточный сезон: узбекские туроператоры просят налоговые каникулы

Туроператоры предложили объявить налоговые каникулы в предстоящем турсезоне, который, как ожидается, будет убыточным.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Узбекские туроператоры попросили у правительства налоговые каникулы из-за ожидаемых убытков из-за коронавируса, сообщает Минздрав.

На видеоселекторном собрании в Кабмине заместитель премьер-министра и глава комитета по туризму Азиз Абдухакимов предложил разработать меры по уменьшению влияния коронавируса на сферу туризма.

"Туроператоры предложили объявить налоговые каникулы в предстоящем турсезоне, который, как ожидается, будет убыточным, а также отменить штрафы для туристов за отказ от авиа- и железнодорожных билетов", - говорится в сообщении.

Также турфирмы предлагают увеличить частоту полетов туда, где коронавирус не обнаружен, например, в Турцию и Казахстан, а также по внутренним направлениям.

Зараженная экономика: как китайский коронавирус повлиял на мировую торговлю >>

По итогам заседания было принято решение разработать предложения по снижению негативного влияния распространения коронавируса на сферу туризма, в том числе по поддержке узбекских субъектов туризма, и внести их в правительство.

Узбекистан временно прекратил авиасообщение с Ираном, Афганистаном и Италией >>

Вчера Узбекистан вошел в список 19 стран без коронавируса, которые стоит посетить.

Напомним, 2 марта Узбекистан временно прекратил авиасообщения с Ираном, Афганистаном и Италией.

Ранее стало известно о временно ограничении на количество авиасообщений с Южной Кореей.

Узбекистан вошел в список привлекательных стран без коронавируса >>

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 95 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.