В дни праздника запустят дополнительные поезда между Ташкентом и Ургенчем

Такой маршрут выбран не случайно - по этому пути располагаются наиболее востребованные локации - Самарканд, Навои, Бухара.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В преддверии всенародного праздника Навруз АО "Узбекистон темир йуллари" ввело дополнительные поезда сообщением "Ташкент – Ургенч – Ташкент".

Такой маршрут выбран не случайно - по этому пути располагаются наиболее востребованные локации - Самарканд, Навои, Бухара, информирует пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Согласно графику движения, пассажирский поезд №556, курсирующий сообщением Ташкент – Ургенч отправится 20 и 23 марта 2020 года в 14:40 с железнодорожного вокзала "Ташкент-Южный". Рейс №555, сообщением Ургенч – Ташкент, отправится с вокзала "Ургенч" 22 и 24 марта в 11:26.

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Напомним, в среу стало известно, что железнодорожный перевозчик начал проверку электронных проездных документов посредством специальных считывателей QR-кодов. Это новое оборудование, которое в эти дни проходит тестовое испытание на одном из поездов Afrosiyob.

Испытываться оборудование будет до конца марта. О вводе в эксплуатацию АО O'ztemiryo'lyo'lovchi обещало сообщить дополнительно.