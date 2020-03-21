Власти Узбекистана продлили иностранцам визы до 5 мая

Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в стране.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Власти Узбекистана продлили с 10 апреля до 5 мая действия виз и разрешений для всех иностранцев в связи с приостановкой транспортного сообщения с другими странами из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по развитию туризма республики.

Ранее Госкомтуризма сообщал, что визы и разрешения для всех иностранных граждан продлевались до 10 апреля.

"Учитывая проблемы выезда иностранных граждан с территории Республики Узбекистан, их визы будут автоматически продлены до 5 мая текущего года", — говорится в публикации на сайте Госкомтуризма.

Решение было принято на заседании специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в стране.

Гражданам стран, которые имеют право въезжать в Узбекистан без визы на определенный период времени, в порядке исключения также будет разрешено оставаться в республике до 5 мая.

В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим сроком на 30 дней с 85 странами, в том числе двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.

По последним данным, в стране выявлено 37 случаев заражения COVID-19. Власти республики с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в Узбекистане организуют чартеры для доставки их на родину.

В мире коронавирусом заражены уже более 250 тысяч человек примерно в 160 странах, свыше девяти тысяч пациентов скончались.