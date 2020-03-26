Незваный гость: как турбизнес Бухары выживает в карантин из-за COVID-19

Коронавирусная пандемия, бушующая в эти дни в мире, нанесла существенный ущерб региональному бюджету Бухарской области. В первую очередь пострадала туристическая сфера. Исторические улицы города и отели пустуют. Представители отрасли подсчитывают убытки.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Весенний туристический сезон в Узбекистане не задался: из-за распространения в мире COVID-19 Бухара потеряла 230 тысяч туристов, которые заранее приобрели туры в древний город Узбекистана на все весенние месяцы.

Только данное обстоятельство, по подсчетам областного департамента по развитию туризма, нанесло региону ущерб в 48 миллионов долларов, которые гости страны потратили бы на туры и гостиницы.

"Надо учитывать еще и то, что каждый турист проводит в Бухаре в среднем три дня. За каждый день он платит туристский сбор в размере 2,5 доллара. Соответственно, бюджет только на этом потерял более 1,7 миллиона долларов", — объясняет корреспонденту Sputnik директор департамента Сухробжон Бобокалонов.

Sputnik Пустые улицы старого города в Бухаре

Неудавшийся сезон

По данным ведомства, на сегодняшний день в области имеется 350 гостиниц, более трехсот из них в самой Бухаре. Это в общей сложности свыше восьми тысяч мест, и это количество увеличивается день за днем. Таким образом, этой весной областной бюджет не досчитается еще 100 млрд сумов в виде налогов от представителей сферы. С учетом того что теперь каждый регион формирует его самостоятельно, это довольно серьезные потери.

Впрочем, для представителей сферы потери куда существеннее. Ведь в Узбекистане всего два туристических сезона – весенний и осенний, и длятся они всего пять месяцев в году. Как рассказывает отельер Комиль Кадыров, владелец Komil Boutique Bukhara Hotel, в гостиницах аннулированы брони на март и апрель, и если ситуация в мире не изменится, то эта тенденция продолжится.

В гостиничном бизнесе он с 2001-го, но с подобным сталкивается впервые. Весенний туристический сезон в этом году здесь очень ждали, на него возлагались надежды.

"Когда только начали приходить отказы, надеялись восполнить потери за счет внутреннего туризма. Но потом ситуация усугубилась, в стране ввели чрезвычайные меры и приостановили внутренние переезды. Сейчас гостиницы закрываются на карантин, распускают персонал. И надежда лишь на одно – на полную победу над вирусом во всем мире. Мы все очень зависим друг от друга", — говорит он.

Большие надежды на предстоящий сезон возлагала и владелица гостиницы Khurjin boutique hotel Лайло Болтаева. Пять лет назад она взялась восстановить практически утраченное средневековое медресе в старой части Бухары, чтобы сделать в нем отель в этническом стиле.

Она рассказывает, что объект поднимался из руин, а на его месте была настоящая мусорная свалка. Женщине при поддержке членов семьи удалось частично восстановить его, оборудовать девять номеров. А два года назад здесь начали строить дополнительный корпус, который планировали сдать в два этапа – весной и осенью этого года. Благодаря этому количество номеров увеличится до 25.

"Конечно, мы рассчитывали на туристов. В январе все наши номера, в том числе и в новом корпусе, уже были забронированы до 15 мая. Но в середине февраля стали отказываться от брони японцы. Это существенно пошатнуло наши планы, ведь они составляют 30-40 процентов наших клиентов. А 5 марта пошли в отказ европейцы и американцы", - говорит отельер.

Sputnik Пустующая чайхана на популярном у туристов Ляби-Хаузе в Бухаре

Карантинные риски

"Должны прийти специалисты из комитета по охране памятников, подсчитать и сверить наши затраты, чтобы затем сделать нам перерасчет. Однако до сих пор к нам никто так и не пришел, сколько бы мы к ним не обращались. Сначала ссылались на нехватку специалистов, теперь – на истечение срока давности. В итоге, вложив сюда миллиарды сумов, мы вынуждены платить аренду в полном объеме. Более того, стоимость аренды в этом году увеличилась. Не учитывая сезонность, я каждый месяц теперь должна платить по 4 миллиона сумов", — возмущается Болтаева.

Коронавирус и все связанные с ним трудности лишь усугубили проблемы, с которыми хрупкая женщина столкнулась в этом бизнесе. Она объясняет: объект является историческим, оттого принадлежит государству и сдается в пользование на условиях аренды. Все вложенные арендатором на восстановление государственного имущества средства по законодательству должны быть учтены при начислении арендной платы. То есть, по сути, эти деньги должны вернуться пользователю за счет уменьшения стоимости аренды. Однако перерасчет Болтаевой до сих пор не сделан, и она платит аренду в полном объеме.

В такой ситуации коронавирусная пандемия совершенно некстати. Перед бизнес-леди встал нелегкий выбор: тратить накопленные деньги на семью или платить аренду. И с подобными проблемами столкнулись многие, в том числе и крупные гостиницы, как, например, четырехзвездочный отель Sahid Zarafshon, открывшийся в первых числах марта и набравший 150 сотрудников.

Sputnik Рабочие делают ремонт в отеле Khurjin boutique hotel в Бухаре

Что предпримет правительство

Однако, по словам директора департамента по развитию туризма Сухробжона Бобокалонова, правительство намерено оказать адресную поддержку туристическому бизнесу, пострадавшему от сложившихся обстоятельств.

"Президент на селекторном совещании 19 марта дал конкретные поручения компетентным министерствам по этому поводу. Чтобы сфера не ощутила стагнации, будет создан фонд на 90 миллиардов сумов. Данные средства пойдут на поддержку наиболее пострадавших отельеров. Я уже дал соответствующее поручение. Будем подходить адресно, с каждым предпринимателем будем разговаривать, соберем всю информацию и представим со своими предложениями в вышестоящие органы. 90 млрд – немаленькие деньги. На них можно построить 90 маленьких гостиниц. Кроме того, рассматривается возможность предоставления налоговых каникул", — объясняет Бобокалонов.

Тем временем чиновник выразил надежду, что один месяц весеннего сезона все же удастся сохранить и, возможно, затронуть и лето. По крайней мере, по его словам, крупные турфирмы Узбекистана все еще держат свои майские брони.

Sputnik Пустые улицы Бухары

"В основном пострадал весенний поток. Апрельские группы мы перенесли на лето или на позднюю осень. Осенние заказы еще держатся. Сейчас мы активно работаем по обустройству пляжной зоны на Тудакульском водохранилище. Ремонтируем дороги, развиваем инфраструктуру. Надеемся привлечь летом тех, кто потерял свои весенние каникулы. Российские туристы часто интересуются пляжным отдыхом. Но до сих пор мы не могли им этого предложить. Думаю, что упущенное мы сможем наверстать наполовину. Это неплохой прогноз с учетом сегодняшней ситуации. Главное – победить пандемию", — заключил Бобокалонов.

Указом президента Узбекистана для поддержки экономической и социальной стабильности в период эпидемии коронавируса разработан пакет мер. Он касается практически всех слоев населения, а также предпринимателей наиболее уязвимых сфер.

Так, до 1 октября введены отсрочки по уплате кредитов туристическими компаниями, приостановлены налоговые проверки и штрафные санкции, на полгода введена отсрочка для юрлиц по уплате налога на землю, водопользование и недвижимость, а также временно приостановлено начисление туристического и гостиничного сборов.