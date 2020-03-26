Незваный гость: как турбизнес Бухары выживает в карантин из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Весенний туристический сезон в Узбекистане не задался: из-за распространения в мире COVID-19 Бухара потеряла 230 тысяч туристов, которые заранее приобрели туры в древний город Узбекистана на все весенние месяцы.
Только данное обстоятельство, по подсчетам областного департамента по развитию туризма, нанесло региону ущерб в 48 миллионов долларов, которые гости страны потратили бы на туры и гостиницы.
"Надо учитывать еще и то, что каждый турист проводит в Бухаре в среднем три дня. За каждый день он платит туристский сбор в размере 2,5 доллара. Соответственно, бюджет только на этом потерял более 1,7 миллиона долларов", — объясняет корреспонденту Sputnik директор департамента Сухробжон Бобокалонов.
Неудавшийся сезон
Впрочем, для представителей сферы потери куда существеннее. Ведь в Узбекистане всего два туристических сезона – весенний и осенний, и длятся они всего пять месяцев в году. Как рассказывает отельер Комиль Кадыров, владелец Komil Boutique Bukhara Hotel, в гостиницах аннулированы брони на март и апрель, и если ситуация в мире не изменится, то эта тенденция продолжится.
В гостиничном бизнесе он с 2001-го, но с подобным сталкивается впервые. Весенний туристический сезон в этом году здесь очень ждали, на него возлагались надежды.
"Когда только начали приходить отказы, надеялись восполнить потери за счет внутреннего туризма. Но потом ситуация усугубилась, в стране ввели чрезвычайные меры и приостановили внутренние переезды. Сейчас гостиницы закрываются на карантин, распускают персонал. И надежда лишь на одно – на полную победу над вирусом во всем мире. Мы все очень зависим друг от друга", — говорит он.
Большие надежды на предстоящий сезон возлагала и владелица гостиницы Khurjin boutique hotel Лайло Болтаева. Пять лет назад она взялась восстановить практически утраченное средневековое медресе в старой части Бухары, чтобы сделать в нем отель в этническом стиле.
"Конечно, мы рассчитывали на туристов. В январе все наши номера, в том числе и в новом корпусе, уже были забронированы до 15 мая. Но в середине февраля стали отказываться от брони японцы. Это существенно пошатнуло наши планы, ведь они составляют 30-40 процентов наших клиентов. А 5 марта пошли в отказ европейцы и американцы", - говорит отельер.
Карантинные риски
"Должны прийти специалисты из комитета по охране памятников, подсчитать и сверить наши затраты, чтобы затем сделать нам перерасчет. Однако до сих пор к нам никто так и не пришел, сколько бы мы к ним не обращались. Сначала ссылались на нехватку специалистов, теперь – на истечение срока давности. В итоге, вложив сюда миллиарды сумов, мы вынуждены платить аренду в полном объеме. Более того, стоимость аренды в этом году увеличилась. Не учитывая сезонность, я каждый месяц теперь должна платить по 4 миллиона сумов", — возмущается Болтаева.
В такой ситуации коронавирусная пандемия совершенно некстати. Перед бизнес-леди встал нелегкий выбор: тратить накопленные деньги на семью или платить аренду. И с подобными проблемами столкнулись многие, в том числе и крупные гостиницы, как, например, четырехзвездочный отель Sahid Zarafshon, открывшийся в первых числах марта и набравший 150 сотрудников.
Что предпримет правительство
Однако, по словам директора департамента по развитию туризма Сухробжона Бобокалонова, правительство намерено оказать адресную поддержку туристическому бизнесу, пострадавшему от сложившихся обстоятельств.
Тем временем чиновник выразил надежду, что один месяц весеннего сезона все же удастся сохранить и, возможно, затронуть и лето. По крайней мере, по его словам, крупные турфирмы Узбекистана все еще держат свои майские брони.
"В основном пострадал весенний поток. Апрельские группы мы перенесли на лето или на позднюю осень. Осенние заказы еще держатся. Сейчас мы активно работаем по обустройству пляжной зоны на Тудакульском водохранилище. Ремонтируем дороги, развиваем инфраструктуру. Надеемся привлечь летом тех, кто потерял свои весенние каникулы. Российские туристы часто интересуются пляжным отдыхом. Но до сих пор мы не могли им этого предложить. Думаю, что упущенное мы сможем наверстать наполовину. Это неплохой прогноз с учетом сегодняшней ситуации. Главное – победить пандемию", — заключил Бобокалонов.
Так, до 1 октября введены отсрочки по уплате кредитов туристическими компаниями, приостановлены налоговые проверки и штрафные санкции, на полгода введена отсрочка для юрлиц по уплате налога на землю, водопользование и недвижимость, а также временно приостановлено начисление туристического и гостиничного сборов.