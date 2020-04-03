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Узбекистанцы побывали на Байкале в онлайн-режиме

© Sputnik / Igor Onuchin
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200403/13847566/Uzbekistantsy-pobyvali-na-Baykale-v-onlayn-rezhime-.html

Организовали опрос среди участников и подписчиков в социальной сети. Большинство поддержали идею с онлайн-прогулкой. Был подготовлен анонс предстоящего турне.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Популярное интернет-сообщество "Шагаю по Ташкенту" осуществило вирутальную прогулку по Байкалу. 

"Участники группы "Шагаю по Ташкенту" всегда были легкими на подъем, мобильными, с кучей интересных идей. Вот и решили мы идти в ногу со временем и организовать онлайн-прогулку, так как за почти три года существования группы есть что вспомнить, есть что посмотреть и рассказать друг другу," - поделилась руководитель группы Фатима Абдурахманова.

Организовали опрос среди участников и подписчиков в социальной сети. Большинство поддержали идею с онлайн-прогулкой. Был подготовлен анонс предстоящего турне.

Участники группы Шагаю по Ташкенту во время удаленного общения
Группа "Шагаю по Ташкенту"
Участники группы "Шагаю по Ташкенту" во время удаленного общения

С помощью Zoom - сервиса для проведения онлайн-встреч, участники подключились к платформе.

Онлайн-экскурсоводом выступил один из самых активных участников группы Антон Ракитский. Он рассказал о своем путешествии к озеру Байкал.

Онлайн-посиделка с экскурсией по Байкалу длилась полтора часа, это было увлекательное путешествие. Участники договорились устраивать подобные удаленные встречи регулярно.  

Теги:
Туризм, Социальная сеть, активистка, Узбекистан, Байкал



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