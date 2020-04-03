Узбекистанцы побывали на Байкале в онлайн-режиме

Организовали опрос среди участников и подписчиков в социальной сети. Большинство поддержали идею с онлайн-прогулкой. Был подготовлен анонс предстоящего турне.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Популярное интернет-сообщество "Шагаю по Ташкенту" осуществило вирутальную прогулку по Байкалу.

"Участники группы "Шагаю по Ташкенту" всегда были легкими на подъем, мобильными, с кучей интересных идей. Вот и решили мы идти в ногу со временем и организовать онлайн-прогулку, так как за почти три года существования группы есть что вспомнить, есть что посмотреть и рассказать друг другу," - поделилась руководитель группы Фатима Абдурахманова.

Организовали опрос среди участников и подписчиков в социальной сети. Большинство поддержали идею с онлайн-прогулкой. Был подготовлен анонс предстоящего турне.

Группа "Шагаю по Ташкенту" Участники группы "Шагаю по Ташкенту" во время удаленного общения

С помощью Zoom - сервиса для проведения онлайн-встреч, участники подключились к платформе.

Онлайн-экскурсоводом выступил один из самых активных участников группы Антон Ракитский. Он рассказал о своем путешествии к озеру Байкал.

Онлайн-посиделка с экскурсией по Байкалу длилась полтора часа, это было увлекательное путешествие. Участники договорились устраивать подобные удаленные встречи регулярно.