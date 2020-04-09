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В Испании готовят план по летнему сезону без туристов

© REUTERS / Borja Suarez
Туризм
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (366)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200409/13884911/V-Ispanii-gotovyat-plan-po-letnemu-sezonu-bez-turistov.html

Власти намерены избежать "ненужных рисков", которые могут привести ко второй волне эпидемии в сентябре.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Испании заявили о летнем сезоне без иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, сообщает ABC.

"Правительство уже работает с планом, предусматривающим лето без иностранного туризма с закрытыми границами ", - говорится в сообщении.

По информации властей, они намерены избежать "ненужных рисков", которые могут привести ко второй волне эпидемии в сентябре.

При этом, упор будет сделан на развитие внутреннего туризма, несмотря на то, что ограничения на передвижения внутри страны могут быть сохранены и летом. Кроме того, правительство изучает рекомендации эпидемиологов по введению ограничений на количество людей на пляжах.

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Испания в прошлом году установила очередной – седьмой подряд – рекорд по числу принимаемых иностранных туристов: по предварительным оценкам, в 2019 году страну посетили 83,7 миллиона человек. Самый большой рост в прошлом году наблюдался из США и стран Азии. Траты туристов возросли на 2,9% и достигли в совокупности 92,3 миллиарда евро.

Напомним, 7 апреля число смертей от коронавируса в Испании за сутки снова начало расти впервые за пять дней — 743 человека скончались, общее число смертей — 13 798. Для сравнения, в предыдущий день от COVID-19 умерли 637 человек.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (366)
Теги:
Карантин, коронавирус, туристы, турист, Туризм, Испания



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