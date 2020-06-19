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Аэропорт Ташкента

Asiana Airlines выполнит несколько рейсов из Инчхона в Ташкент

© Flickr / t_y_l
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200619/14369229/Asiana-Airlines-vypolnit-neskolko-reysov-iz-Inchkhona-v-Tashkent.html

Данные рейсы разрешены Республиканской специальной комиссией, и граждане, возвращающиеся из Кореи в Узбекистан, не будут помещены на двухнедельный карантин.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines планирует выполнить несколько рейсов в июне-июле текущего года, информируют в Агентстве внешней трудовой миграции.

"Рейсы Инчхон – Ташкент – Инчхон запланированы на 29 июня, а также 6, 13, 20 и 27 июля", - говорится в сообщении.

На рейсы также будут допускаться обладатели студенческих виз D-2 и D-4 и рабочей визы E-9. Специального разрешения для въезда в Корею из Узбекистана не требуется.

Стала известна дата первого регулярного международного рейса из Узбекистана >>

Данные рейсы разрешены Республиканской специальной комиссией, и граждане, возвращающиеся из Кореи в Узбекистан, не будут помещены на двухнедельный карантин.

Напомним, по решению Специальной республиканской комиссии, с 15 июня Узбекистан возобновляет авиасообщение со странами, где есть улучшение ситуации с коронавирусом.

Теги:
туристы, турист, Туризм, Южная Корея, Узбекистан, Узбекистан, новый рейс, рейсы, рейс



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