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Университетский проспект в Самарканде

В Самарканде появится гастрономическая улица

Sputnik / Дильшода Рахматова
Туризм
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133620
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200622/14385142/V-Samarkande-poyavitsya-gastronomicheskaya-ulitsa.html

Прогулочную зону, где можно будет отведать блюда разных народов мира и провести выходные, уже в скором времени обустроят в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В Самарканде появится своя первая гастрономическая улица. Кофейни, булочные, рестораны и гастрономические бутики будут располагаться вдоль улицы Орзу Махмудова. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма Ботир Нуруллаев.

"Улица Орзу Махмудова, бывшая Зои Космодемьянской, полностью благоустраивается, и мы намерены превратить ее в гастрономическую. Цель данного проекта — создать в городе общественное пространство, сочетающее в себе технологии и уникальную атмосферу, которое станет местом притяжения не только для туристов, но и для наших жителей", - рассказал представитель администрации области.

Вдоль улицы будут установлены фонари, возведены новые архитектурные сооружения. Уже сейчас там укладывается тротуар из гранита.

Плов
© Foto : Денис Говорухин
В Узбекистане появилась Ассоциация гастрономического туризма

Также в городе в планируют создать образовательный туристический парк. Так, по плану улицы Алишера Навои, Ислама Каримова, Пушкина и территорию Университетского бульвара власти намерены превратить в туристическую зону.

Напомним, в начале марта корреспондент Sputnik Узбекистан сообщал о том, что в столице также разрабатывается идея создания уголка, который объединил бы в себе местный колорит и европейские тенденции. "Вкусный квартал" будет служить точкой притяжения и для гостей, и для ташкентцев, и зарубежных специалистов.

Узбекский Докаш: в Ташкенте намерены создать ночную гастрономическую улицу >>

Спрос на такие пространства есть, а значит, не исключено, что несколько подобных гастрономических оазисов в узбекской столице скоро появятся.

Теги:
туристы, гастрономический туризм, Самаркандская область, Туризм



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