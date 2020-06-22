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Архитектура Узбекистана

В 2021 году заседание министров по делам туризма ССТГ пройдет в Узбекистане

Из личного архива Сергея
Туризм
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200622/14389232/V-2021-godu-zasedanie-ministrov-po-delam-turizma-SSTG-proydet-v-Uzbekistane.html

В ходе V заседания министров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) будут рассмотрены вопросы включения городов Узбекистана в проект "Современный шелковый путь".

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Госкомтуризма сообщили о том, что 23 июня 2020 года состоится V заседание министров по делам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции.

Отметим, что Узбекистан ратифицировал Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в сентябре прошлого года. Уже через месяц Шавкат Мирзиёев принял участие на саммите ССТГ в качестве полноправного члена. 

Сегодня Узбекистан осуществляет активную деятельность в структурах Совета и впервые будет представлен на встрече заместителем премьер-министра, председателем государственного комитета по развитию туризма Азизом Абдухакимовым.

Туристы в Бухаре
Flickr / PRORobert Wilson
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В рамках мероприятия будут рассмотрены основные вопросы, посвященные состоянию туристической отрасли в условиях пандемии. Участники конференции обменяются опытом стран по урегулированию и смягчению социально-экономических последствий коронавируса в сфере туризма. В ходе встречи будет рассмотрен вопрос включения городов Узбекистана в проект совместного туристского продукта "Современный Шелковый путь".

Как сообщает Госкомтуризма, VI заседание министров по делам туризма ССТГ  планируется провести в Узбекистане в 2021 году.

Теги:
видеоконференцсвязь, Узбекистан, Баку, Госкомтуризм, Туризм



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