В 2021 году заседание министров по делам туризма ССТГ пройдет в Узбекистане

В ходе V заседания министров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) будут рассмотрены вопросы включения городов Узбекистана в проект "Современный шелковый путь".

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Госкомтуризма сообщили о том, что 23 июня 2020 года состоится V заседание министров по делам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции.

Отметим, что Узбекистан ратифицировал Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в сентябре прошлого года. Уже через месяц Шавкат Мирзиёев принял участие на саммите ССТГ в качестве полноправного члена.

Сегодня Узбекистан осуществляет активную деятельность в структурах Совета и впервые будет представлен на встрече заместителем премьер-министра, председателем государственного комитета по развитию туризма Азизом Абдухакимовым.

В рамках мероприятия будут рассмотрены основные вопросы, посвященные состоянию туристической отрасли в условиях пандемии. Участники конференции обменяются опытом стран по урегулированию и смягчению социально-экономических последствий коронавируса в сфере туризма. В ходе встречи будет рассмотрен вопрос включения городов Узбекистана в проект совместного туристского продукта "Современный Шелковый путь".

Как сообщает Госкомтуризма, VI заседание министров по делам туризма ССТГ планируется провести в Узбекистане в 2021 году.