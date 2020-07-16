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Санаторий

Государственные санатории перейдут в частный сектор - указ

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200716/14548534/Gosudarstvennye-sanatorii-pereydut-v-chastnyy-sektor---ukaz.html

В соответствии с новым документом, с 1 ноября 2020 года отменяется ряд льгот, установленных Налоговым кодексом.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Санатории, принадлежащие государственным организациям, расположенные в Бостанлыкском районе, могут быть реализованы частному сектору, сообщили в пресс-службе Минюста.

Это предполагает указ президента, направленный на эффективное использование земельных ресурсов и объектов государственной собственности. В соответствии с документом, с 1 ноября 2020 года отменяется ряд льгот, установленных Налоговым кодексом.

Речь, в частности, о льготах по земельному налогу для:
• мест оздоровления и отдыха;
• мест массового отдыха населения и туризма, если они выделены для предпринимательской деятельности;
• санаторно-курортными объектов, если они расположены в туристских зонах.

О льготах по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости, используемых для оказания санаторно-курортных услуг, если они расположены в туристских зонах.

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© Sputnik / Утарбеков
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Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан и Кенгаши народных депутатов областей уполномочены применять сниженные ставки налога на имущество и земельного налога в отношении земель, занятых отдельными санаторно-курортными объектами в туристских зонах, либо освобождать от уплаты данных налогов.

До 1 сентября 2020 года будут разработаны предложения о реализации частному сектору расположенных в Бостанлыкском районе Ташкентской области ведомственных домов отдыха, пансионатов, санаториев и других объектов (за исключением детских лагерей отдыха), принадлежащих бюджетным организациям и государственным предприятиям, а также юридическим лицам, государственная доля в уставном фонде (капитале) которых составляет 50 и более процентов.

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При подготовке проекта Государственного бюджета на 2021 год будет предусмотрена возможность установления органами государственной власти на местах повышенной до 3-кратного размера ставки земельного налога в отношении отдельных земельных участков, в том числе земельных участков, находящихся в пользовании физических лиц площадью более 1 гектара, расположенных в туристских зонах республики.

Теги:
налоговые льготы, лагерь, санаторий, Госкомтуризм, Туризм



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