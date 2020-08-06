В Бухаре разработана концепция мобильного приложения для туристов

Теперь желающие увидеть объекты культурного наследия Бухары смогут добраться до места назначения с помощью нового мобильного приложения.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Бухарской области разрабатывается ряд проектов по поэтапной оцифровке крупных отраслей экономики, а также деятельности органов государственной власти.

В частности, готовится к запуску мобильное приложение для местных и иностранных туристов региона, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Информационная система для разработки концепции мобильного приложения была создана на основе данных, предоставленных областным управлением культурного наследия.

Разработчики продолжают совершенствовать мобильное приложение с учетом требований туристов, посещающих Бухару. На сегодняшний день доступными онлайн являются 287 археологических памятников, 31 медресе, 105 мечетей, 14 гробниц, 133 архитектурных ансамбля, 15 караван-сараев, 4 исторических торговых купола, 18 архитектурных памятников, 122 старинных дома, 83 сооружения.

А тем временем Государственный налоговый комитет совместно с Госкомтуризмом и Министерством информационных технологий и коммуникаций разработали электронную платформу и мобильное приложение, интегрированные с базой данных ГНК.

С помощью приложения туристы смогут забронировать и оплатить аренду недвижимости и иного имущества для отдыха на природе в Бостанлыкском районе Ташкентской области.