В Бухаре разработана концепция мобильного приложения для туристов

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Бухарской области разрабатывается ряд проектов по поэтапной оцифровке крупных отраслей экономики, а также деятельности органов государственной власти.
В частности, готовится к запуску мобильное приложение для местных и иностранных туристов региона, сообщает пресс-служба Узбектуризма.
Информационная система для разработки концепции мобильного приложения была создана на основе данных, предоставленных областным управлением культурного наследия.
Разработчики продолжают совершенствовать мобильное приложение с учетом требований туристов, посещающих Бухару. На сегодняшний день доступными онлайн являются 287 археологических памятников, 31 медресе, 105 мечетей, 14 гробниц, 133 архитектурных ансамбля, 15 караван-сараев, 4 исторических торговых купола, 18 архитектурных памятников, 122 старинных дома, 83 сооружения.
А тем временем Государственный налоговый комитет совместно с Госкомтуризмом и Министерством информационных технологий и коммуникаций разработали электронную платформу и мобильное приложение, интегрированные с базой данных ГНК.
С помощью приложения туристы смогут забронировать и оплатить аренду недвижимости и иного имущества для отдыха на природе в Бостанлыкском районе Ташкентской области.