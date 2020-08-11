Узбекистан компенсирует турфирмам затраты на организацию чартерных рейсов

Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития туристической отрасли в Республике Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Для увеличения потока иностранных туристов в Узбекистан чартеры, организуемые туроператорами и авиаперевозчиками, будут субсидироваться, исходя из количества пассажиров каждого рейса.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Размер субсидий составит 20 долларов за чартерные рейсы, совершаемые с 20 февраля по 19 ноября, а также 50 долларов за каждого пассажира — в период с 20 ноября по 19 февраля.

Выплаты будут осуществляться при соблюдении следующих условий:

чартерный рейс организован в обе стороны (в Узбекистан и из него) для иностранных граждан или лиц без гражданства;

обязательное пребывание не менее пяти суток в средствах размещения пассажиров, прилетевших чартерным рейсом в Узбекистан;

предоставляется полная информация о чартерах и пассажирах в аэропорты страны.

К заявке также должна прилагаться копия пассажирской ведомости — документа, содержащего пофамильный перечень пассажиров и данные по багажу каждого из них.

На Госкомтуризма будет возложена задача обеспечивать распределение субсидий, рассматривая поступающие заявки. Срок их изучения может быть продлен на 10 дней в случае, если потребуется дополнительное время.

Средства на реализацию данной инициативы будут выделяться из госбюджета и Фонда поддержки туризма. Мониторинг за их распределением поручено осуществлять Госкомтуризму совместно с Министерством финансов.

В постановлении правительства также изложены меры, направленные на снижение негативного воздействия пандемии COVID-19 и восстановление туристической отрасли по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Узбекистане.

В частности, был утвержден целый ряд положений, регулирующих сферу туризма:

о порядке лицензирования туристической деятельности;

о порядке сертификации туристических услуг и классификации объектов данной индустрии;

о порядке оказания туроператорских и турагентских услуг;

о порядке оказания услуг по размещению и организации хостелов на территории Узбекистана;

о порядке присвоения сходу граждан статусов "Туристическая махалля", "Туристический кишлак" и "Туристический аул";

о порядке выдачи квалификационного сертификата гиду (гиду-переводчику), ведущему экскурсоводу и инструктору-проводнику;

о выделении субъектам предпринимательства грантов, компенсаций и оказания финансовой помощи и институциональной поддержке негосударственных некоммерческих организаций – партнеров Госкомтуризма;

о порядке создания и организации деятельности Информационных центров туризма;

об учреждении нагрудного знака "Туризм фидойиси" ("За бескорыстную службу туризму") и другие.

Ранее правительство Узбекистана подписало постановление, согласно которому с 1 июля по 31 декабря 2023 года для предпринимателей будет положена компенсация до 30% расходов на создание семейных гостевых домов в селах и горной местности.

Однако сумма возмещения не должна превышать 10 миллионов.

Кроме того, с 1 августа предусмотрена компенсация части затрат на строительство жилых помещений из быстровозводимых конструкций на территории туристических зон и сельской местности.

Из госбюджета страны будут производиться выплаты до 5 млн сумов за каждое койко-место.