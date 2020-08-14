Узбекистан и РФ планируют обмениваться информацией о туристических проектах

Состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере туризма между центром развития туризма Свердловской области и региональным управлением по развитию туризма Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в сфере туризма. Между Наманганской и Свердловской областями заключены договоренности, согласно которым стороны будут проводить совместные исследования туристского рынка, собирать информацию об инвестиционных проектах, выявлять направления и сферы туристских инвестиций. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Договорились также поощрять взаимные инвестиции в туристские проекты регионов. Планируется наладить регулярный обмен информацией об инвестиционных проектах в сфере туризма.

Стороны будут развивать сотрудничество в сфере профессиональной подготовки, совершенствовании кадрового потенциала туристской сферы, поощрять контакты между студентами и учащимися туристских учебных заведений.

Напомним, в июле в Наманганском региональном управлении Госкомтуризма страны сообщили, что на базе пустующих и заброшенных зон отдыха в поселке Нанай Янгикурганского района Наманганской области будут созданы современные туристические объекты.

В соответствии с решением хокима области, местные и иностранные инвесторы будут привлечены к созданию на месте неиспользуемых объектов современных курортов (кемпингов, лагерей, гостевых домов и т. д.).