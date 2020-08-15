В Намангане построят зону отдыха стоимостью $800 тысяч

На территории нового комплекса установят подвесную дорогу, аттракцион "Воздушные шары", наблюдательные площадки на крышах домов, искусственные пещеры, плавательный бассейн, фитобар, тренажерный зал, ресторан и автостоянку.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В селе Чодак, расположенном в Папском районе Наманганской области, приступили к реализации крупного туристического проекта. Об этом сообщает агентство "УзА".

Согласно предоставленной информации, компания Apart Hotel Kosmos приступила к строительству современной гостиницы. Также на площади в два гектара планируется построить зону отдыха на 120 мест общей стоимостью 800 тысяч долларов. Для воплощения проекта направлено 400 тысяч долларов иностранных инвестиций, а остальные денежные средства из бюджета инициатора проекта.

Как отмечает российский партнер – руководитель компании "Строй лидер" Д. Тураходжаев, развитие туристической индустрии является прибыльным бизнесом и способствует повышению благосостояния населения.

Известно, что на территории нового комплекса установят подвесную дорогу, аттракцион "Воздушные шары", наблюдательные площадки на крышах домов, искусственные пещеры, плавательный бассейн, фитобар, тренажерный зал, ресторан и автостоянку.

На возведение комплекса уже выделено 200 тысяч долларов иностранных инвестиций. Сейчас уже завершается строительство административного здания и бассейна. Сдача зоны отдыха в эксплуатацию запланирована на декабрь.

Напомним: В Навоийской области на территории Тудакульского водохранилища 16 августа построен туристический комплекс Silk Road Family Resort, открытие которого состоится 16 августа 2020-го. Экотуристический объект включает в себя: пляж, бассейн, аквапарк, мини-"Диснейленд", гостиницу на 50 мест, зону отдыха, ресторан, летнюю террасу, спа-салон, домик на природе, медицинский уголок, оздоровительный центр, спортивный домик, автостоянку и частный водный транспорт.