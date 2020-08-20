На Чарвак можно будет доехать без пробок - Госкомтуризма

Новая трасса позволит отдыхающим напрямую попасть в туристическую зону, не заезжая в Газалкент. Это предотвратит возникновение автомобильных пробок.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Вокруг города Газалкент строится дорога по направлению к туристической зоне "Чарвак". Такое заявление сделал заместитель председателя Государственного комитета по развитию туризма Фахриддин Давруков в ходе брифинга в АИМК, сообщает пресс-служба ведомства.

Новая трасса позволит отдыхающим напрямую попасть в туристическую зону, не заезжая в Газалкент.

"Мост в Газалкенте был реконструирован и сдан в эксплуатацию в соответствии с современными требованиями с целью устранения пробок на пути в Чарвак, Чимган и Амирсай", - отметил Давруков.

Замглавы Госкомтуризма сообщил, что в настоящее время ведутся работы по расширению дороги возле санатория "Ходжикент" в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Эти меры предпринимаются для устранения пробок на данном участке пути.

Напомним, неделю назад вице-премьер, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов заявил, что ограничений на купание и отдых на территории Чарвакского водохранилища нет. Решение было принято в рамках одобренных президентом мер по поэтапному смягчению карантина с 15 августа.

Ранее на общественное обсуждение был вынесен законопроект о полном запрете на использование моторных лодок, катеров, яхт и скутеров, а также на купание граждан по периметру берега Чарвакского водохранилища.