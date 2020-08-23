Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото

С 15 августа специальная комиссия по противодействую распространения коронавирусной инфекции приняла решение о снятии ограничений на пляжный отдых. Первые туристы потянулись на Чарвак, чтобы успеть насладиться уходящим летом.

Излюбленный курорт в этом году не узнать - полупустой пляж без кафе и палаток, отступившее на десятки метров от берега водохранилище и немногочисленные группки отдыхающих. Впрочем, в этом для кого-то есть и свои плюсы - меньше пробок на дороге, спокойнее на пляже.

К услугам отдыхающих традиционные виды развлечений - катамараны и гидроскутеры, для любителей острых ощущений полеты на параплане. Большинство приехавших предпочитают просто погреться на солнце у воды или поплескаться в волнах Чарвака, несмотря на грязную из-за глинистого дна воду.

Как оживает курорт после нескольких месяцев карантина, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.