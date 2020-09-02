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В Навоийской области 5 исторических объектов могут включить в список ЮНЕСКО

Пресс-служба Узбектуризма
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200902/14892659/V-Navoiyskoy-oblasti-5-istoricheskikh-obektov-mogut-vklyuchit-v-spisok-YuNESKO.html

Региональное управление по развитию туризма Навоийской области совместно с "Институтом исследований Центральной Азии» ("ИИЦА") подписали договор стоимостью 1,1 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В соответствии с поручением президента исторические объекты "Қосим-Шайх", "Мирсаид Баҳром", "Работи-Малик", "Сардоба", "Мавлоно Ориф Деггароний", расположенные в Зарафшан-Каракумской части Великого Шелкового пути, могут попасть в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщают в Узбектуризме. 

Напомним, что 20 мая 2019 года региональное управление по развитию туризма Навоийской области и  "Институт исследований Центральной Азии» ("ИИЦА") подписали договор общей стоимостью 1,1 млн сумов.

  • Объект культурного наследия "Қосим-Шайх" в Навоийской области
    Пресс-служба Узбектуризма
  • Объект культурного наследия "Мавлоно Ориф Деггароний" в Навоийской области
    Пресс-служба Узбектуризма
  • Объект культурного наследия "Мирсаид Баҳром" в Навоийской области
    Пресс-служба Узбектуризма
  • Объект культурного наследия "Сардоба" в Навоийской области
    Пресс-служба Узбектуризма
  • Объект культурного наследия "Работи-Малик" в Навоийской области
    Пресс-центр Узбектуризма
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Пресс-служба Узбектуризма
Объект культурного наследия "Қосим-Шайх" в Навоийской области

Документом предусмотрено проведение трехэтапной работы. На первом уровне совместно с квалифицированными специалистами и иностранными экспертами были четко определены меры охраны и защиты исторических комплексов. На втором и третьем - планируется подготовить научные документы по культурным объектам для включения их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, будет произведен сбор исходных данных для написания номинационного текста по исследованию состояния каждого памятника. 

Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета
Госкомтуризм Узбекистана
Еще семь объектов культурного наследия Бухары могут попасть в список ЮНЕСКО

В конечном итоге это позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать туристический имидж Навоийской области, развить инфраструктуру региона, реализовать инвестиционные проекты в сфере туризма, а также создать новые рабочие места. 

Узбекистан стал членом специализированной организации по вопросам образования, науки и культуры ООН ЮНЕСКО в 1993 году. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была ратифицирована республикой 22 декабря 1995-го. В рамках международного договора в соответствующий список были внесены "Ичан-кала" в Хиве, объект "Самарканд — перекресток культур", исторические центры Бухары, Шахрисабза и Чаткальская биосфера в качестве природного наследия.

Теги:
Узбекистан, Навоийская область, культурное наследие, ЮНЕСКО, Туризм



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