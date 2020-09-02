В Навоийской области 5 исторических объектов могут включить в список ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В соответствии с поручением президента исторические объекты "Қосим-Шайх", "Мирсаид Баҳром", "Работи-Малик", "Сардоба", "Мавлоно Ориф Деггароний", расположенные в Зарафшан-Каракумской части Великого Шелкового пути, могут попасть в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщают в Узбектуризме.

Напомним, что 20 мая 2019 года региональное управление по развитию туризма Навоийской области и "Институт исследований Центральной Азии» ("ИИЦА") подписали договор общей стоимостью 1,1 млн сумов.

Объект культурного наследия "Қосим-Шайх" в Навоийской области Пресс-служба Узбектуризма

Объект культурного наследия "Мавлоно Ориф Деггароний" в Навоийской области Пресс-служба Узбектуризма

Объект культурного наследия "Мирсаид Баҳром" в Навоийской области Пресс-служба Узбектуризма

Объект культурного наследия "Сардоба" в Навоийской области Пресс-служба Узбектуризма

Объект культурного наследия "Работи-Малик" в Навоийской области Пресс-центр Узбектуризма 1 / 5 Пресс-служба Узбектуризма Объект культурного наследия "Қосим-Шайх" в Навоийской области

Документом предусмотрено проведение трехэтапной работы. На первом уровне совместно с квалифицированными специалистами и иностранными экспертами были четко определены меры охраны и защиты исторических комплексов. На втором и третьем - планируется подготовить научные документы по культурным объектам для включения их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, будет произведен сбор исходных данных для написания номинационного текста по исследованию состояния каждого памятника.

В конечном итоге это позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать туристический имидж Навоийской области, развить инфраструктуру региона, реализовать инвестиционные проекты в сфере туризма, а также создать новые рабочие места.

Узбекистан стал членом специализированной организации по вопросам образования, науки и культуры ООН ЮНЕСКО в 1993 году. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была ратифицирована республикой 22 декабря 1995-го. В рамках международного договора в соответствующий список были внесены "Ичан-кала" в Хиве, объект "Самарканд — перекресток культур", исторические центры Бухары, Шахрисабза и Чаткальская биосфера в качестве природного наследия.