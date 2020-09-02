ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В махалле "Октош" Бостанлыкского района Ташкентской области состоялось официальное открытие гостиницы Heaven's Garden Resort& SPA, сообщают местные СМИ.

Мероприятие открыл заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов. В церемонии открытия также приняли участие хоким Бостанлыкского района Джурабек Ахмедов, заместитель хокима Ташкентской области Сайфиддин Низомов и другие ответственные лица.

Пресс-служба развития туризма В Бостанлыке открыли новую гостиницу стоимостью 50 млрд сумов

"Это здание будет способствовать увеличению туристического потока", — отметил Азиз Абдухакимов.

Пресс-служба развития туризма В Бостанлыке открыли новую гостиницу стоимостью 50 млрд сумов

Общая стоимость современного гостиничного комплекса Heaven's Garden Resort& SPA составляет 50 миллиардов сумов. Из этих средств на первом этапе освоено 32 миллиарда сумов, в результате чего создано более 100 новых рабочих мест.