18:01 08 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск

В Бостанлыкском районе стартовала экологическая акция

Пресс-служба Узбектуризма
Туризм
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/08/14930141.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200908/14930310/V-Bostanlykskom-rayone-startovala-ekologicheskaya-aktsiya.html

Основная цель кампании – предотвратить загрязнение дорог, ведущих к зонам отдыха, территории лесных массивов, водоемов. 

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На днях в Бостанлыкском районе Ташкентской области состоялась экологическая кампания, пропагандирующая культуру путешествия. Основная цель акции – предотвратить загрязнение дорог, ведущих к зонам отдыха, территории лесных массивов, водоемов. 

"Государственный комитет по развитию туризма совместно с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды разработали специальную программу. Согласно ей, дополнительно будет создано 11 отдельных пунктов сбора мусора и предоставлено 10 новых машин. Эти меры будут способствовать полной очистке Бостанлыкского района от мусора.  В то же время создается отдельный большой пункт для сбора отходов", – заявил руководитель районной администрации Журабек Ахмедов.

Бостанлыкский район имеет большое количество зон отдыха и загородных домов. Однако туристы, приезжающие из разных городов республики, не обращают внимания на чистоту окружающей среды. Они сбрасывают отходы в неположенном месте, противятся заключению договора с "Тоза худуд", в результате чего происходит загрязнение территории экологической зоны, подчеркнули в Узбектуризме.   

Вырубка деревьев в Страшенах.
© Sputnik / Геннадий Вакуловский
Кого и на сколько оштрафуют за причинение вреда экологии и окружающей среде

В соответствии с Кодексом об административной ответственности, теперь за несоблюдение предписанных требований нарушителей чистоты будут штрафовать представители специальной экоинспекции. В настоящее время активно проводится агитационная работа среди населения и гостей района. На территории туристических объектов размещаются дополнительные урны для мусора.

Экологическая акция в Бостанлыкском районе продлится до конца 2020 года.

Теги:
Государственный Комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, охрана окружающей среды, экология, Узбектуризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маски, платья и стразы: лучшие образы Венецианского кинофестиваля-2020
Военные РФ перехватили бомбардировщики НАТО у своих границ — в США возмущены
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться