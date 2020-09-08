В Бостанлыкском районе стартовала экологическая акция

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На днях в Бостанлыкском районе Ташкентской области состоялась экологическая кампания, пропагандирующая культуру путешествия. Основная цель акции – предотвратить загрязнение дорог, ведущих к зонам отдыха, территории лесных массивов, водоемов.

"Государственный комитет по развитию туризма совместно с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды разработали специальную программу. Согласно ей, дополнительно будет создано 11 отдельных пунктов сбора мусора и предоставлено 10 новых машин. Эти меры будут способствовать полной очистке Бостанлыкского района от мусора. В то же время создается отдельный большой пункт для сбора отходов", – заявил руководитель районной администрации Журабек Ахмедов.

Бостанлыкский район имеет большое количество зон отдыха и загородных домов. Однако туристы, приезжающие из разных городов республики, не обращают внимания на чистоту окружающей среды. Они сбрасывают отходы в неположенном месте, противятся заключению договора с "Тоза худуд", в результате чего происходит загрязнение территории экологической зоны, подчеркнули в Узбектуризме.

В соответствии с Кодексом об административной ответственности, теперь за несоблюдение предписанных требований нарушителей чистоты будут штрафовать представители специальной экоинспекции. В настоящее время активно проводится агитационная работа среди населения и гостей района. На территории туристических объектов размещаются дополнительные урны для мусора.

Экологическая акция в Бостанлыкском районе продлится до конца 2020 года.