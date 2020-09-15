В Ташкенте отелям предоставили беспроцентные кредиты на 2,5 млрд сумов

В столице расположены 223 гостиницы, 108 хостелов и более 120 других объектов для временного размещения туристов.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В соответствии с указом президента, представители Департамента развития туризма Ташкента провели в столице разъяснительные встречи с руководителями 236 гостиниц и других объектов размещения, об этом сообщили в пресс-службе подведомственной организации.

В результате проведенной пиар-кампании, свыше 10 отелей получили беспроцентные кредиты на общую сумму 2,5 млрд сумов. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении комиссии находятся документы от руководителей еще 12 гостиниц, выразивших заинтересованность в использовании предоставленной льготы.

По данным Департамента, в Ташкенте расположены 223 отеля, 108 хостелов и более 120 других объектов для временного проживания туристов.

Напомним: в июле текущего года Кабинетом министров было утверждено положение, в соответствии с которым установлен порядок оказания услуг по размещению туристов на территории Узбекистана. Гостиницы, семейные гостевые дома и хостелы в обязательном порядке должны быть сертифицированы в Центре сертификации туристических услуг при Госкомтуризма. Для прохождения данной процедуры владельцам необходимо предоставить через сайт Центра заявление и прилагаемые к нему документы в электронном виде.