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Туристическая тропа в Чимганских горах

В Чимгане пройдет Национальный фестиваль туризма

© Flickr / stefan_fotos
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200916/14991012/V-Chimgane-proydet-Natsionalnyy-festival-turizma.html

В ходе мероприятия состоится ярмарка ремесел, а также будет организован фестиваль национальных блюд.

в Чимгане 19-20 сентября состоится фестиваль народного туризма с целью демонстрации потенциала местной индустрии отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма. 

В рамках мероприятия пройдут различные развлекательные программы: ярмарка ремесел, фестиваль национальных блюд, спортивные игры, выступления артистов, а также презентация лечебных трав "Мехригиё".

Для желающих провести выходные дни с семьей и друзьями в предгорьях Чимгана доступны комфортабельные номера, бассейн, спортивные сооружения, футбольное поле, фитнес-клуб.
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Отмечается, что в местах размещения туристов будут соблюдены все санитарные требования.

Напомним: 20 июня 2020 года глава республики Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности". К тому же в начале августа вышло постановление Кабинета министров, согласно которому разработаны новые критерии для восстановления туристической отрасли в стране.




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