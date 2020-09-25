"Парк Легенд" станет туристическим брендом Намангана

Уже действуют автостоянка, рассчитанная на 1300 автомобилей, двухэтажный торговый центр со 112 магазинами, 16 видов современных аттракционов, виртуальная игровая комната, а также рестораны.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. "Долина Легенд" (Afsonalar vodiysi) станет туристическим брендом Намангана, сообщает УзА.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по созданию современного парка культуры и отдыха в городе Намангане" от 16 сентября 2017 года тематический парк Afsonalar vodiysi строят на месте бывшего парка "Машраб" в Намангане.

"Уже действуют автостоянка, рассчитанная на 1300 автомобилей, двухэтажный торговый центр со 112 магазинами, 16 видов современных аттракционов, виртуальная игровая комната, а также рестораны, обслуживающие 800 клиентов. Кроме того, в комплексе есть крытый и открытый аквапарки, где готовы к эксплуатации 10 сервисных и пять технических корпусов, 16 бассейнов и семь видов водных аттракционов", - говорит заместитель директора парка Иброхим Маматкулов.

В амфитеатре на 2400 мест и летнем амфитеатре будут проходить развлекательные мероприятия. Комплекс также украшают современные водопады, музыкальные фонтаны, каналы и озера.

Более того, активными темпами продолжается строительство в комплексе, включающем в себя трехэтажный центр ремесленничества, являющийся одним из крупнейших не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии, мечеть, способную разместить 15 тысяч человек одновременно, крупный торговый комплекс, гостиницу, виллы, современные аттракционы и фонтаны.

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Также на территории "Долины легенд" строят гостиницу с 250 номерами, рассчитанную на 400 человек, и 149 вилл. Сегодня для ускорения строительства на объектах задействовано более 60 единиц тяжелой техники и оборудования, более 1000 рабочих. После полного запуска проекта ожидается одновременное обслуживание свыше 15 тысяч человек. В комплексе планируется создать 1500 рабочих мест.