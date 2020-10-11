Узбекская туристическая полиция тестирует новую форму — фото

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.
По данным пресс-службы, проект был разработан недавно, на сегодня образцы выданы сотрудникам, служащим в Ташкенте и области. Одежда сочетает в себе удобство, красоту и практичность.
Как отметили в МВД, внешний вид сотрудников правоохранительных органов очень важен, поэтому ему уделяется особое внимание.
- Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму
- Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму
- Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму