Узбекская туристическая полиция тестирует новую форму — фото

Проект был разработан недавно, на сегодня образцы выданы сотрудникам, служащим в Ташкенте и области.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

По данным пресс-службы, проект был разработан недавно, на сегодня образцы выданы сотрудникам, служащим в Ташкенте и области. Одежда сочетает в себе удобство, красоту и практичность.

Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму

Как отметили в МВД, внешний вид сотрудников правоохранительных органов очень важен, поэтому ему уделяется особое внимание.