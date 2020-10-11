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Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму

Узбекская туристическая полиция тестирует новую форму — фото

Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201011/15158482/Uzbekskaya-turisticheskaya-politsiya-testiruet-novuyu-formu--foto.html

Проект был разработан недавно, на сегодня образцы выданы сотрудникам, служащим в Ташкенте и области.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

По данным пресс-службы, проект был разработан недавно, на сегодня образцы выданы сотрудникам, служащим в Ташкенте и области. Одежда сочетает в себе удобство, красоту и практичность.

Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму
Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД
Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму

Как отметили в МВД, внешний вид сотрудников правоохранительных органов очень важен, поэтому ему уделяется особое внимание.

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Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД
Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму
Теги:
туристическая полиция, МВД Узбекистана, Узбекистан, полиция



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