В Ташкенте впервые приготовят 10-метровый шашлык

Для поваров организуют специальную площадку, где и будет происходить таинство приготовления национального блюда. Зрители смогут увидеть их мастерство своими глазами.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Жителей Ташкента пригласили поучаствовать в церемонии приготовления самого большого шашлыка. В воскресение с 11.00 до 15.00 в столичном парке "Навруз" состоится гастрономический фестиваль, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

Гостей ждут национальные блюда, тематические ярмарки и музыкальные представления.

Для поваров организуют специальную площадку, где и будет происходить таинство приготовления национального блюда. Зрители смогут увидеть их мастерство своими глазами. Здесь же кулинары измерят рекордную длину шашлыка.

Также в рамках фестиваля пройдет ярмарка ремесленников, художников, ярмарка мёда и многое другое.

Это уже не первый гастрономический рекорд. В 2017-м в Узбекистане приготовили рекордный плов весом более 7 тонн, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. А в марте прошлого года в Ташкенте приготовили огромный казан сумаляка — по оценкам поваров вес главного блюда Навруза должен был составить не менее 7 тонн, но после процедуры взвешивания выяснилось, что угощения получилось намного больше запланированного.