В Намангане решено оцифровать все гостиничные услуги

Система E-mehmon позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства регистрироваться через веб-сайт, мобильное приложение и независимую систему регистрации туристов.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В рамках реализации стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" в Давлатобадском районе Намангана презентовали турпроекты, которые планируется завершить до конца года, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

В этом районе планируется реализовать 18 проектов на общую сумму 56,9 млрд сумов. В частности, в 7 гостиницах будет внедрена информационная система E-mehmon, эти объекты уже подключены к волоконно-оптической сети "Интернет" и имеют Wi-Fi зоны.

Кстати, система E-mehmon позволит иностранным гражданам и лицам без гражданства регистрироваться через веб-сайт, мобильное приложение и независимую систему регистрации туристов. Процесс регистрации туристов будет организован без участия государственных органов.

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Для справки: в настоящее время в Давлатобадском районе насчитывается 6 гостиниц и 1 хостел. Общее количество мест – 425. Строятся 4 новые гостиницы, в 2 гостиницах проводится реконструкция. К концу строительства будет возможность принять 1 725 посетителей одновременно.

На развитие телекоммуникационной инфраструктуры и сетей мобильной связи, а также внедрение информационной системы E-mehmon со счетов исполнителей будет выделено 1 845 млн сумов.

Хоким области поручил оцифровать услуги во всех гостиницах Намангана.