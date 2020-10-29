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Объявлен конкурс на лучшее название для аэропорта Самарканда

© Sputnik / Владимир Сергеев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201029/15284414/Obyavlen-konkurs-na-luchshee-nazvanie-dlya-aeroporta-Samarkanda.html

Конкурс объявляется с целью активного привлечения общественности к определению наилучших названий для региональных аэропортов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Объявлен конкурс на лучшее название для международного аэропорта Самарканда, сообщает STV.

"Конкурс объявляется с целью активного привлечения общественности к определению наилучших названий для региональных аэропортов Узбекистана", - говорится в информации.

В конкурсе могут принять участие лица, достигшие 16 лет, в том числе студенты, творческие люди, ученые, историки и другие, проявляющие интерес к развитию туризма, независимо от гражданства участника.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить следующие условия:

- ознакомиться с условиями конкурса на сайтах: https://uzbektourism.uz, https://mintrans.uzhttps://uzbairports.uz;

- разработать уникальный вариант названия и описать его значимость;

- отправить вариант своего проекта названия (на узбекском, русском или английском языках) с описанием идеи на электронный адрес tanlov@uzbektourism.uz.

По истечении двух месяцев после объявления конкурса комиссия из числа представителей министерств и ведомств, а также общественности, в том числе видные историки, отберет по 5 проектов для каждого аэропорта, которые в дальнейшем в течение нескольких месяцев будут выставлены на онлайн-голосование на сайте Узбектуризма.

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По итогам онлайн-голосования победители будут объявлены на официальных сайтах Государственного комитета по развитию туризма, Министерства транспорта и АО Uzbekistan Airports.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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