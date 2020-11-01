Узбекские пенсионеры в ноябре могут бесплатно посетить 14 святынь

Помимо этого, введены скидки на доступ к 49 объектам культурного наследия в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Пенсионеры Узбекистана в ноябре, объявленном месяцем туризма для пожилых людей, могут бесплатно посетить 14 святынь в Ташкенте, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской, Хорезмской и Навоийской областях. Такую возможность предоставил Общественный благотворительный фонд "Вакф" при Управлении мусульман республики, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Помимо этого, введены скидки на доступ к 49 объектам культурного наследия в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.

В течение "Месяца туризма для пожилых людей" граждане могут воспользоваться скидками до 50 процентов на услуги 212 средств размещения (гостиниц и гостевых домов), а также скидками до 20 процентов на услуги в 114 заведениях общественного питания.

Ранее сообщалось, что "Узбекистон темир йуллари" и Uzbekistan Airways в период с 1 по 30 ноября будут предоставлять пенсионерам скидки на билеты.