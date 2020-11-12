На территории Каракалпакстана создан национальный природный парк

Земельные участки в зонах хозяйственного использования природного парка находятся в распоряжении землевладельцев, землепользователей и арендаторов, расположенных на этих территориях.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Кунградском районе Каракалпакстана появился Национальный природный парк "Южный Устюрт". Он создан в форме государственного природоохранного учреждения, его площадь - 1 447 143 га.

Государственный парк является структурным подразделением Государственного комитета по экологии.

Земельные участки в зонах хозяйственного использования природного парка находятся в распоряжении землевладельцев, землепользователей и арендаторов, расположенных на этих территориях.

Напмоним, в начале 2016 года глава отдела ОПТ госкомитета по охране природы республики Нодир Нодиров заявлял, что до конца 2023-го площадь заповедников увеличится с 2,3 миллиона гектаров до 8,1 миллиона гектаров за счет природных объектов на северо-западе Узбекистана.

Представитель Госкомприроды также сообщал, что в ближайшее время будут выделены ряд природных объектов на северо-западе Узбекистана — национальные парки "Южный Устюрт" общей площадью 1,42 миллиона гектаров, "Центральный Кызылкум" — 1,1 миллиона гектаров, комплекс "Заказники Приаралья" и заказник "Кульджуктау".