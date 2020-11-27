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Канатная дорога

В Бостанлыке и Заамине построят новые канатные дороги

© CC0 / Unsplash / Egor Myznik
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201127/15493724/V-Bostanlyke-i-Zaamine-postroyat-novye-kanatnye-dorogi.html

Специалисты австрийской компании уже приступили к топографическим съемкам местности, проводятся инженерно-изыскательные и геологические работы, по итогам которых будут определены маршруты канатных дорог и кресельных подъемников.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Зампремьера Узбекистана, председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов встретился с директором австрийской компании "Doppelmayr" по странам СНГ Валерием Яшиным, чтобы обсудить вопросы развития канатных дорог в Узбекистане, сообщили в пресс-службе комитета.

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов встретился с директором Австрийской компании “Doppelmayr” по странам СНГ Валерием Яшиным.
Госкомтуризма Узбекистана
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов встретился с директором Австрийской компании “Doppelmayr” по странам СНГ Валерием Яшиным.

Несколько дней назад специалисты компании посетили Бостанлыкский и Зааминский районы в целях изучения местности для строительства новых канатных дорог.

Как заявил Абдухакимов, в Заамине будут построены две канатные дороги гандольно-кресельного типа и три подъемника для обслуживания горнолыжных трасс. В "Амирсое" также планируется дополнительно соорудить канатную дорогу гондольного типа, несколько подъемников, которые будут обслуживать горнолыжные трассы. Кроме того, планируется строительство еще двух обзорных канатных дорог.

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Zarnews.uz / Бахтиёр Мустанов
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Специалисты австрийской компании уже приступили к топографическим съемкам местности, проводятся инженерно-изыскательные и геологические работы, по итогам которых будут определены маршруты канатных дорог и кресельных подъемников.

В завершении встречи договорились подписать меморандум о сотрудничестве по развитию канатных дорог в Узбекистане, в частности в Бостанлыкском и Зааминском районах.

Для справки: Австрийская компания "Doppelmayr" специализируется на производстве канатных дорог и оборудования для них: кресельных подъемников и гондол. Компания стала одной из первых в области производства трехканатной гондолы 3S в Китцбюэле (Австрия), Кобленце (Германия) и Уистлер-Блэккомбе (Канада).

В ходе видеоселекторного совещания в сентябре 2020 года Шавкат Мирзиёев дал указания создать туристические объекты в лесах и охотничьих хозяйствах Шахрисабза, Китаба, Байсуна, Боботага, Заамина, Бахмала, Ахангарана, Бекабада, Далварзина, Папа, Коканда и Казакдарьи.

Теги:
канатная дорога, Азиз Абдухакимов, Госкомтуризм, Туризм



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