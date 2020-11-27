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Марафон в Ташкенте

Победители II Международного ташкентского марафона получат до 30 млн сумов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201127/15494166/V-dekabre-startuet-II-Mezhdunarodnyy-tashkentskiy-marafon.html

Дистанции марафона сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, которая является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В первое воскресенье декабря в столице пройдет II Международный ташкентский марафон, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Он был запланирован на 22 марта 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса его пришлось перенести.

Забег будет организован в двух дистанциях: в классическом марафоне среди мужчин и женщин с дистанцией 42 195 метров и полумарафоне с дистанцией 21 097,5 метров.

Дистанции марафона сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов AIMS, которая является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics.

II Международный Ташкентский марафон стартует в декабре
Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
II Международный Ташкентский марафон стартует в декабре

Среди организаторов мероприятия - Федерация легкой атлетики Узбекистана и Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

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Участники марафона стартуют с площадки, расположенной на пересечении улиц Афрасияб и Бешагач, напротив Ледового дворца "Хумо Арена".

Участница благотворительного марафона для помощи онкобольным детям
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Каждый участник получит индивидуальный номер с электронным чипом, благодаря которому будет фиксироваться время прохождения дистанции. На марафонских и полумарафонских дистанциях будет установлен лимит времени.

Возраст участников марафона и полумарафона - от 18 лет и старше. Участие могут принять все желающие спортсмены (независимо от страны пребывания).

Призовой фонд II Ташкентского международного марафона:

1-е место – 30 миллионов сумов;
2-е место – 20 миллионов сумов;
3-е место – 10 миллионов сумов.

Оргкомитетом совместно с правоохранительными органами и медучреждениями будет обеспечен высокий и безопасный уровень проведения марафона. Во время проведения мероприятия будут неукоснительно соблюдаться все меры безопасности для участников, судей и волонтеров соревнований.

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В марте прошлого года в столице Узбекистана впервые прошел I Ташкентский международный марафон. Напомним, что Министерство здравоохранения объявило 9 марта днем ходьбы для пропаганды здорового образа жизни среди населения.

Теги:
Госкомтуризм, Ташкент, марафон



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