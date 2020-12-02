Швейцарская платформа Indy Guide создаст спецраздел об Андижане

Публикация информации о специфической культуре региона, достопримечательностях, изделиях ремесленного производства и представителях туристического сектора поспособствует укреплению его позиций в мире.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Советник хокима Андижанской области по развитию туризма и спорта Азиз Максумов провел онлайн-встречу с основателем и руководителем компании Indy Guide Ати Тосуном. Об этом сообщили в Узбектуризме.

В ходе переговоров стороны договорились создать на швейцарской платформе Indy Guide спецраздел по Андижанской области.

Во время видеоконференции было отмечено, что предпринятая инициатива поможет продвинуться региону среди широкой общественности. В частности, публикация информации о его специфической культуре, достопримечательностях, изделиях ремесленного производства и представителях туристического сектора поспособствует укреплению его позиций в мире.

Для справки: Indy Guide — сайт с информацией о гидах, туроператорах, транспортных и гостиничных объектах азиатских стран. Она была признана всемирно известные изданиями: Forbes, CNN, The Guardian, Elle UK, IndiaToday, The Travel Magazine.