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Вид города Андижан

Швейцарская платформа Indy Guide создаст спецраздел об Андижане

Портал хокимията Андижанской области
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201202/15518717/Shveytsarskaya-platforma-Indy-Guide-sozdast-spetsrazdel-ob-Andizhane.html

Публикация информации о специфической культуре региона, достопримечательностях, изделиях ремесленного производства и представителях туристического сектора поспособствует укреплению его позиций в мире.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Советник хокима Андижанской области по развитию туризма и спорта Азиз Максумов провел онлайн-встречу с основателем и руководителем компании Indy Guide Ати Тосуном. Об этом сообщили в Узбектуризме.

В ходе переговоров стороны договорились создать на швейцарской платформе Indy Guide спецраздел по Андижанской области.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Во время видеоконференции было отмечено, что предпринятая инициатива поможет продвинуться региону среди широкой общественности. В частности, публикация информации о его специфической культуре, достопримечательностях, изделиях ремесленного производства и представителях туристического сектора поспособствует укреплению его позиций в мире.

Для справки: Indy Guide — сайт с информацией о гидах, туроператорах, транспортных и гостиничных объектах азиатских стран. Она была признана всемирно известные изданиями: Forbes, CNN, The Guardian, Elle UK, IndiaToday, The Travel Magazine.  

Теги:
Узбектуризм, Андижанская область, Швейцария, Узбекистан, Туризм



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