В Узбекистане гостиничному бизнесу могут продлить льготы до конца 2021 года

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В столице состоялась встреча зампремьер-министра, председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова с представителями Ассоциации отельеров Узбекистана. В ходе переговоров председатель организации Фарангиз Абдуллаева предложила продлить льготы и преференции для гостиниц до июня 2021 года. Об этом сообщили в Узбектуризме.

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По словам главы Ассоциации, в период пандемии необходимо поддержать доходы в сфере гостеприимства и постараться сохранить рабочие места.

В рамках встречи ведущие отельеры республики предложили усовершенствовать систему сертификации средств размещения исходя из международного опыта.

По итогам встречи были приняты решения о пролонгировании льгот и преференций для гостиниц до конца 2021 года.

Напомним: в начале октября вышло постановление Кабмина, согласно которому субъектам туриндустрии возместят процентные расходы по выданным кредитам: на строительство средств размещения, на приведение в соответствие новым санитарно-гигиеническим нормам, а также на пополнение оборотных средств.