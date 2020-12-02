18:58 02 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Холл гостиницы Inter-Continental Tashkent Hotel

В Узбекистане гостиничному бизнесу могут продлить льготы до конца 2021 года

© Sputnik / Алексей Никольский
Туризм
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201202/15522395/V-Uzbekistane-gostinichnomu-biznesu-mogut-prodlit-lgoty-do-kontsa-2021-goda-.html

Ведущие отельеры республики предложили усовершенствовать систему сертификации средств размещения исходя из международного опыта.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В столице состоялась встреча зампремьер-министра, председателя Госкомтуризма Азиза Абдухакимова с представителями Ассоциации отельеров Узбекистана. В ходе переговоров председатель организации Фарангиз Абдуллаева предложила продлить льготы и преференции для гостиниц до июня 2021 года. Об этом сообщили в Узбектуризме.

Туризм во время карантина: как реанимировать индустрию отдыха в Узбекистане >>

По словам главы Ассоциации, в период пандемии необходимо поддержать доходы в сфере гостеприимства и постараться сохранить рабочие места.

Гостиница Узбекистан в центре Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте отелям предоставили беспроцентные кредиты на 2,5 млрд сумов

В рамках встречи ведущие отельеры республики предложили усовершенствовать систему сертификации средств размещения исходя из международного опыта.

По итогам встречи были приняты решения о пролонгировании льгот и преференций для гостиниц до конца 2021 года. 

Напомним: в начале октября вышло постановление Кабмина, согласно которому субъектам туриндустрии возместят процентные расходы по выданным кредитам: на строительство средств размещения, на приведение в соответствие новым санитарно-гигиеническим нормам, а также на пополнение оборотных средств.

Теги:
Госкомтуризм, Узбектуризм, Узбекистан, гостиница, льготы, отель



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Красивая Америка": рождественские украшения в Белом доме - фото
Министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев о том, когда мир заговорит о победе над коронавирусом
Когда пандемия пойдет на спад — ответ главы Минздрава Узбекистана
Что таит в себе Тебинбулак: характеристики месторождения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться