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Гаянэ Умерова назначена Генеральным секретарем Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам UNESCO

Назначен Генсек Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Туризм
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Председателем Национальной комиссии ЮНЕСКО является заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов, постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО - Умид Шадиев.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Решением Кабинета Министров Узбекистана Гаянэ Олеговна Умерова назначена Генеральным секретарем Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Минюста.

Для справки: Председателем Национальной комиссии ЮНЕСКО является заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов, постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО - Умид Шадиев, а главой представительства ЮНЕСКО в Узбекистане - господин Ян Хладик.

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Гаянэ Умерова в 2008 году окончила Международный Вестминстерский университет в Ташкенте (бакалавриат), в 2012 году окончила Институт искусств Sotheby’s и Манчестерский университет (магистратура).

Проходила стажировку в Аукционном доме Sotheby’s, музее Victoria&Albert (Великобритания) и Центре Жоржа Помпиду (Франция). Владеет узбекским, английским и русским языками.

С 2017 по 2020 гг. – начальником отдела управления финансами фонда развития искусства и культуры Министерства культуры, заместителем исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан. С 2020 года работает исполнительным директором Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, ЮНЕСКО, Госкомтуризм



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